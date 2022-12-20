https://ria.ru/20221220/avtopark-1840041855.html

В Ивановской области полностью обновили автопарк скорой помощи

В Ивановской области полностью обновили автопарк скорой помощи - РИА Новости, 20.12.2022

В Ивановской области полностью обновили автопарк скорой помощи

Автопарк скорой медицинской помощи Ивановской области полностью обновлен, выходящих на линию машин старше пяти лет нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:31

2022-12-20T16:31

2022-12-20T16:31

ивановская область

станислав воскресенский

авто

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ИВАНОВО, 20 дек – РИА Новости. Автопарк скорой медицинской помощи Ивановской области полностью обновлен, выходящих на линию машин старше пяти лет нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Этого удалось достичь за счет ежегодных поставок спецтранспорта. На данный момент в регионе имеется 180 машин скорой помощи, из них 30 автомобилей задействуют как подменные, то есть на линии они выезжают в случае, если основные – на техобслуживании или в ремонте", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в этом году регион получил 14 автомобилей класса "В". Машины направят в районные больницы и на областную станцию скорой помощи. Новая федеральная поставка позволит доукрепить материальную базу и заменить машины в резерве.Губернатор региона Станислав Воскресенский напомнил, что за пять лет для области закупили 137 машин, поставка еще девяти автомобилей ожидается в начале 2023 года. "Мы постараемся сделать так, чтобы у нас больше не было машин со сроком службы свыше пяти лет. Каждый год будем пополнять автопарк скорых. Сейчас мы уже резерв пополняем", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20221219/vrachi-1839803127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, авто