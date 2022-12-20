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В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221220/avstraliya-1839645391.html
В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей
В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей - РИА Новости, 20.12.2022
В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей
С апреля 2023 года правительство австралийской области Северная территория планирует ввести сбор за доступ путешественников к самым известным... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T04:55
2022-12-20T04:55
туризм
туризм
новости - туризм
австралия
экология
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. С апреля 2023 года правительство австралийской области Северная территория планирует ввести сбор за доступ путешественников к самым известным достопримечательностям, сообщает Mirror.В частности, платными станут визиты на водопады Эдит, в нацпарк Литчфилд и горячие источники Матаранки. Из 85 парков и заповедников, находящихся в ведении правительства Северной территории, деньги с посетителей будут взимать в 50.Билет на день для семьи обойдется в 25 долларов. Поездки на две недели будут стоить 75 долларов. Местным жителям платить не придется.Нововведение может сократить число фотографий достопримечательностей территории в соцсетях, опасаются эксперты. Но в то же время, дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.
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туризм, новости - туризм, австралия, экология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Австралия, Экология
04:55 20.12.2022
 
В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей

В Австралии туристам придется платить за фото у природных достопримечательностей

© Depositphotos.com / Marco SaraccoВодопад в национальном парке Блу-Маунтинс (Голубые горы)
Водопад в национальном парке Блу-Маунтинс (Голубые горы) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Depositphotos.com / Marco Saracco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. С апреля 2023 года правительство австралийской области Северная территория планирует ввести сбор за доступ путешественников к самым известным достопримечательностям, сообщает Mirror.
В частности, платными станут визиты на водопады Эдит, в нацпарк Литчфилд и горячие источники Матаранки. Из 85 парков и заповедников, находящихся в ведении правительства Северной территории, деньги с посетителей будут взимать в 50.
Билет на день для семьи обойдется в 25 долларов. Поездки на две недели будут стоить 75 долларов. Местным жителям платить не придется.
Нововведение может сократить число фотографий достопримечательностей территории в соцсетях, опасаются эксперты. Но в то же время, дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.
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