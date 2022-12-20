https://ria.ru/20221220/avstraliya-1839645391.html

В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей

В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей - РИА Новости, 20.12.2022

В Австралии туристам придется платить за фото у достопримечательностей

С апреля 2023 года правительство австралийской области Северная территория планирует ввести сбор за доступ путешественников к самым известным... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T04:55

2022-12-20T04:55

2022-12-20T04:55

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. С апреля 2023 года правительство австралийской области Северная территория планирует ввести сбор за доступ путешественников к самым известным достопримечательностям, сообщает Mirror.В частности, платными станут визиты на водопады Эдит, в нацпарк Литчфилд и горячие источники Матаранки. Из 85 парков и заповедников, находящихся в ведении правительства Северной территории, деньги с посетителей будут взимать в 50.Билет на день для семьи обойдется в 25 долларов. Поездки на две недели будут стоить 75 долларов. Местным жителям платить не придется.Нововведение может сократить число фотографий достопримечательностей территории в соцсетях, опасаются эксперты. Но в то же время, дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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