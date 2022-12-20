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В Иркутской области 142 объекта остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 20.12.2022
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В Иркутской области 142 объекта остались без тепла из-за аварии
В Иркутской области 142 объекта остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 20.12.2022
В Иркутской области 142 объекта остались без тепла из-за аварии
В городе Слюдянке Иркутской области объявлен режим ЧС из-за коммунальной аварии на теплосетях, без тепла остаются 142 объекта, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:46
2022-12-20T10:46
происшествия
игорь кобзев
слюдянка
иркутская область
жкх
россия
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ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. В городе Слюдянке Иркутской области объявлен режим ЧС из-за коммунальной аварии на теплосетях, без тепла остаются 142 объекта, сообщила РИА Новости заведующая отделом коммунальной инфраструктуры администрации города Алевтина Бабученко. В Слюдянке 19 декабря произошел прорыв на теплотрассе. Аварийные бригады, по словам Бабученко, устранили течь, но во время запуска котлов и подачи тепла произошел новый прорыв в другом месте. "Сегодня после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в 13.50 (08.50 мск) был объявлен режим ЧС. Максимально планируем устранить аварию к 19.30 (14.30 мск). Земляное полотно вскрыто, идут сварочные работы. Без тепла остаются 142 дома. Это 5,7 тысячи человек", - сказал собеседник агентства. По словам заведующей отделом, среди объектов, оставшихся без тепла, две школы, два детских сада и больница. Сейчас в городе около минус 10 градусов. В помещениях, где нет теплоснабжения, используются обогреватели. Глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что держит ситуацию под контролем, и уточнил, что без теплоснабжения в Слюдянке остаются 137 домов, 4 детсада, 3 школы и центральная районная больница.
https://ria.ru/20221214/priangare-1838490568.html
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происшествия, игорь кобзев, слюдянка, иркутская область, жкх, россия
Происшествия, Игорь Кобзев, Слюдянка, Иркутская область, ЖКХ, Россия
10:46 20.12.2022
 
В Иркутской области 142 объекта остались без тепла из-за аварии

В иркутской Слюдянке объявили режим ЧС из-за аварии, оставившей без тепла 142 объекта

© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в медиабанкПрорыв трубы
Прорыв трубы - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Прорыв трубы. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. В городе Слюдянке Иркутской области объявлен режим ЧС из-за коммунальной аварии на теплосетях, без тепла остаются 142 объекта, сообщила РИА Новости заведующая отделом коммунальной инфраструктуры администрации города Алевтина Бабученко.
В Слюдянке 19 декабря произошел прорыв на теплотрассе. Аварийные бригады, по словам Бабученко, устранили течь, но во время запуска котлов и подачи тепла произошел новый прорыв в другом месте.
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"Сегодня после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в 13.50 (08.50 мск) был объявлен режим ЧС. Максимально планируем устранить аварию к 19.30 (14.30 мск). Земляное полотно вскрыто, идут сварочные работы. Без тепла остаются 142 дома. Это 5,7 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По словам заведующей отделом, среди объектов, оставшихся без тепла, две школы, два детских сада и больница. Сейчас в городе около минус 10 градусов. В помещениях, где нет теплоснабжения, используются обогреватели.
Глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что держит ситуацию под контролем, и уточнил, что без теплоснабжения в Слюдянке остаются 137 домов, 4 детсада, 3 школы и центральная районная больница.
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