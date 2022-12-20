https://ria.ru/20221220/argentina-1839905099.html

Отношения России и Аргентины выстояли, заявил посол в Буэнос-Айресе

Отношения России и Аргентины выстояли, заявил посол в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 20.12.2022

Отношения России и Аргентины выстояли, заявил посол в Буэнос-Айресе

Отношения РФ и Аргентины, несмотря на ситуацию вокруг Украины, выстояли, страны слышат друг друга, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:33

2022-12-20T09:33

2022-12-20T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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украина

владимир путин

альберто фернандес

дмитрий феоктистов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Аргентины, несмотря на ситуацию вокруг Украины, выстояли, страны слышат друг друга, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Несмотря на ситуацию вокруг Украины, наши отношения выстояли и прошли проверку временем. Аргентина не присоединилась к антироссийским санкциям, хотя критиковала так называемое "российское вторжение", но всегда говорила на самом высоком уровне, что антироссийские санкции не легитимны, поскольку приняты в обход Собеза ООН, и не эффективны, поскольку не могут приблизить завершение конфликта", - сказал дипломат. По его словам, телефонный звонок президента России Владимира Путина лидеру Аргентины Альберту Фернандесу после победы сборной в финале ЧМ по футболу "свидетельствует о том, что, несмотря на всю геополитическую сложность, мы готовы разговаривать, мы готовы друг друга слушать и слышать, и это очень важно". "Такой потенциал со многими западными странами уже не существует: мы можем разговаривать, но они нас не хотят слышать. С Аргентиной этот потенциал остается", - подчеркнул Феоктистов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221210/zst-1837685097.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, аргентина, украина, владимир путин, альберто фернандес, дмитрий феоктистов, оон