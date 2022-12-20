https://ria.ru/20221220/arest-1839971394.html

Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР

Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР - РИА Новости, 20.12.2022

Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР

Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:23

2022-12-20T13:23

2022-12-20T14:11

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того

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз."Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя генерального директора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу (крупнейший город Камеруна - ред.) в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе допроса арестованных выяснилось, что "у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить"."Мы намерены официально обратится в тоголезскую полицию через Интерпол. Поэтому я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе", - отметил высокопоставленный источник.

https://ria.ru/20221218/terakt-1839582200.html

https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html

цар

камерун

банги

того

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в мире, цар, dhl, покушение на главу русского дома в цар, камерун, банги, того, интерпол