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Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР - РИА Новости, 20.12.2022
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Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР
Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР - РИА Новости, 20.12.2022
Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР
Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:23
2022-12-20T14:11
в мире
цар
dhl
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камерун
банги
того
интерпол
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз."Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя генерального директора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу (крупнейший город Камеруна - ред.) в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе допроса арестованных выяснилось, что "у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить"."Мы намерены официально обратится в тоголезскую полицию через Интерпол. Поэтому я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе", - отметил высокопоставленный источник.
https://ria.ru/20221218/terakt-1839582200.html
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в мире, цар, dhl, покушение на главу русского дома в цар, камерун, банги, того, интерпол
В мире, ЦАР, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Камерун, Банги, Того, Интерпол
13:23 20.12.2022 (обновлено: 14:11 20.12.2022)
 
Источник: работников DHL задержали из-за взрыва посылки в Русском доме ЦАР

В ЦАР арестовали сотрудников DHL и допрашивают их по делу о взрыве посылки в Русском доме

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, власти также намерены обратиться в Интерпол, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
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"Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя генерального директора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу (крупнейший город Камеруна - ред.) в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе допроса арестованных выяснилось, что "у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить".
"Мы намерены официально обратится в тоголезскую полицию через Интерпол. Поэтому я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе", - отметил высокопоставленный источник.
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В миреЦАРDHLПокушение на главу Русского дома в ЦАРКамерунБангиТогоИнтерпол
 
 
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