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Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян - РИА Новости, 20.12.2022
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Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян - РИА Новости, 20.12.2022
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян
Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:13
2022-12-20T23:18
экономика
люксембург (округ)
швейцария
национальный расчетный депозитарий (нрд)
московская биржа
евросоюз
euroclear
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, следует из сообщения НРД и документа на сайте регулятора."НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы", — заявили в пресс-службе депозитария.Согласно тексту лицензии, разрешение распространяется на операции для завершения сделок, заключенных до 3 июня. Эти операции необходимо совершить до 7 января 2023 года. В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.По данным Центробанка, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около шести триллионов рублей, в том числе более пять миллионов инвесторов — физических лиц в России имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220816/depozitariy-1809877617.html
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экономика, люксембург (округ), швейцария, национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа, евросоюз, euroclear, россия
Экономика, Люксембург (округ), Швейцария, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Московская биржа, Евросоюз, Euroclear, Россия
22:13 20.12.2022 (обновлено: 23:18 20.12.2022)
 
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян

НРД подтвердил получение разрешения Минфина Люксембурга на разблокировку активов

© Depositphotos.com / SabinoparenteЛюксембург
Люксембург - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Depositphotos.com / Sabinoparente
Люксембург. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, следует из сообщения НРД и документа на сайте регулятора.
"НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы", — заявили в пресс-службе депозитария.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 02:34
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
Согласно тексту лицензии, разрешение распространяется на операции для завершения сделок, заключенных до 3 июня. Эти операции необходимо совершить до 7 января 2023 года.
В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.
По данным Центробанка, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около шести триллионов рублей, в том числе более пять миллионов инвесторов — физических лиц в России имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 01:02
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
 
ЭкономикаЛюксембург (округ)ШвейцарияНациональный расчетный депозитарий (НРД)Московская биржаЕвросоюзEuroclearРоссия
 
 
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