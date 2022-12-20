https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян - РИА Новости, 20.12.2022

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян

Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:13

2022-12-20T22:13

2022-12-20T23:18

экономика

люксембург (округ)

швейцария

национальный расчетный депозитарий (нрд)

московская биржа

евросоюз

euroclear

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, следует из сообщения НРД и документа на сайте регулятора."НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы", — заявили в пресс-службе депозитария.Согласно тексту лицензии, разрешение распространяется на операции для завершения сделок, заключенных до 3 июня. Эти операции необходимо совершить до 7 января 2023 года. В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.По данным Центробанка, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около шести триллионов рублей, в том числе более пять миллионов инвесторов — физических лиц в России имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220816/depozitariy-1809877617.html

https://ria.ru/20220302/vyplaty-1775952796.html

люксембург (округ)

швейцария

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, люксембург (округ), швейцария, национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа, евросоюз, euroclear, россия