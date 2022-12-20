22:13 20.12.2022 (обновлено: 23:18 20.12.2022)
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян
НРД подтвердил получение разрешения Минфина Люксембурга на разблокировку активов
© Depositphotos.com / SabinoparenteЛюксембург
© Depositphotos.com / Sabinoparente
Люксембург. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство финансов Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, следует из сообщения НРД и документа на сайте регулятора.
"НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы", — заявили в пресс-службе депозитария.
Согласно тексту лицензии, разрешение распространяется на операции для завершения сделок, заключенных до 3 июня. Эти операции необходимо совершить до 7 января 2023 года.
В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.
По данным Центробанка, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около шести триллионов рублей, в том числе более пять миллионов инвесторов — физических лиц в России имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.