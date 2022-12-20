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Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио
Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио - РИА Новости, 20.12.2022
Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио
Власти Украины отозвали аккредитацию корреспондентки Датского радио Матильде Кимер из-за "распространения российской пропаганды". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:15
2022-12-20T12:15
2022-12-20T12:15
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Власти Украины отозвали аккредитацию корреспондентки Датского радио Матильде Кимер из-за "распространения российской пропаганды". Датское радио на своем сайте опубликовало скриншот письма, датированного 22 августа, в котором управление по связям с общественностью ВС Украины сообщает Кимер, что "в соответствии с запросом Службы безопасности Украины аккредитация... аннулирована и признана недействительной". Датское издание Nordic news в своем Twitter сообщило, что украинские власти обвиняют журналистку в распространении "российской пропаганды". Датское радио, в свою очередь, отрицает обвинения. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки были сделаны 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона. В ноябре этого года украинское издание "Детектор медиа" сообщило, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и SkyNews, из-за репортажей из Херсона. В минобороны Украины заявили, что отменили ряду представителей СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету.
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Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио
Власти Украины лишили аккредитации журналиста Датского радио из-за "российской пропаганды"