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Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
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Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта - РИА Новости, 20.12.2022
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:04
2022-12-20T11:04
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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в хабе Франкфурта. "Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", – сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Авиаперевозчик также информировал о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", – уточняет перевозчик. "Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", – отмечается в пресс-релизе.
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туризм, лондон, air astana, франкфурт-на-майне, новости - туризм, туристы, авиакомпании, аэропорты
Туризм, Туризм, Лондон, Air Astana, Франкфурт-на-Майне, Новости - Туризм, туристы, авиакомпании, Аэропорты
11:04 20.12.2022
 
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Air Astana предупредила пассажиров о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

© Pixabay / LadyDisdainЛондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Pixabay / LadyDisdain
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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в хабе Франкфурта.
"Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", – сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Авиаперевозчик также информировал о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", – уточняет перевозчик.
"Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", – отмечается в пресс-релизе.
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