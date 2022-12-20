https://ria.ru/20221220/aeroporty-1839923442.html
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта - РИА Новости, 20.12.2022
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:04
2022-12-20T11:04
2022-12-20T11:04
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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в хабе Франкфурта. "Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", – сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Авиаперевозчик также информировал о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", – уточняет перевозчик. "Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", – отмечается в пресс-релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, лондон, air astana, франкфурт-на-майне, новости - туризм, туристы, авиакомпании, аэропорты
Туризм, Туризм, Лондон, Air Astana, Франкфурт-на-Майне, Новости - Туризм, туристы, авиакомпании, Аэропорты
Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Air Astana предупредила пассажиров о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в хабе Франкфурта.
"Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", – сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Авиаперевозчик также информировал о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", – уточняет перевозчик.
"Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", – отмечается в пресс-релизе.