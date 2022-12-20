https://ria.ru/20221220/aeroporty-1839923442.html

Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта - РИА Новости, 20.12.2022

Пассажиров предупреждают о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:04

2022-12-20T11:04

2022-12-20T11:04

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АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в хабе Франкфурта. "Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", – сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Авиаперевозчик также информировал о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", – уточняет перевозчик. "Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", – отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221120/finnair-1832869238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, лондон, air astana, франкфурт-на-майне, новости - туризм, туристы, авиакомпании, аэропорты