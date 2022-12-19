Рейтинг@Mail.ru
В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/zerno-1839752798.html
В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку
В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку - РИА Новости, 19.12.2022
В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку
Большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", так и не попала в Африку, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:33
2022-12-19T15:33
ребека гринспен
сергей вершинин
россия
сомали
африка
оон
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801554313_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_469f035ec46818192e3fbd44316303d3.jpg
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", так и не попала в Африку, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный кризис в Африке, заявил в интервью РИА Новости региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф. "По наблюдениям МККК, большая часть зерна, вывозимого из украинских портов в рамках "зерновой сделки", еще не прибыла в Африку. Мы с распростертыми объятиями приняли объявление о поставках в Кению, Судан, Джибути, Сомали и особенно в Эфиопию, но это не решит продовольственный кризис", - сказал он. По его словам, предоставление африканцам еды с помощью гуманитарной помощи - это временное решение. "Например, в Сомали поставки даже всего имеющегося зерна не решат проблему. Это было бы лишь временным решением на определенный период, но эти состояния выходят далеко за рамки простой временной конфигурации для поиска решения. Вот почему нас так беспокоит следующий год, когда в Сомали выпадет количество осадков гораздо меньше среднего, которое и без того является низким", - добавил он. Юсеф считает, что Африке необходимо создать систему сельскохозяйственного производства за счет инвестиций, потому что Африка может позволить себе производить достаточно продовольствия, чтобы стать независимой в этом вопросе. Генеральный секретарь ЮНКТАД ООН Ребека Гринспен ранее заявила, что богатые страны получили две трети продовольственного зерна по продуктовой сделке. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20220917/zerno-1817542111.html
https://ria.ru/20221216/zerno-1839322857.html
россия
сомали
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801554313_253:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_29e56f5a6e4f7d410ce702236e3763e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ребека гринспен, сергей вершинин, россия, сомали, африка, оон, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Ребека Гринспен, Сергей Вершинин, Россия, Сомали, Африка, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
15:33 19.12.2022
 
В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку

МККК: большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", не попала в Африку

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", так и не попала в Африку, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный кризис в Африке, заявил в интервью РИА Новости региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф.
"По наблюдениям МККК, большая часть зерна, вывозимого из украинских портов в рамках "зерновой сделки", еще не прибыла в Африку. Мы с распростертыми объятиями приняли объявление о поставках в Кению, Судан, Джибути, Сомали и особенно в Эфиопию, но это не решит продовольственный кризис", - сказал он.
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 15:24
В Африку отправилось третье зафрахтованное ООН судно с украинским зерном
По его словам, предоставление африканцам еды с помощью гуманитарной помощи - это временное решение.
"Например, в Сомали поставки даже всего имеющегося зерна не решат проблему. Это было бы лишь временным решением на определенный период, но эти состояния выходят далеко за рамки простой временной конфигурации для поиска решения. Вот почему нас так беспокоит следующий год, когда в Сомали выпадет количество осадков гораздо меньше среднего, которое и без того является низким", - добавил он.
Юсеф считает, что Африке необходимо создать систему сельскохозяйственного производства за счет инвестиций, потому что Африка может позволить себе производить достаточно продовольствия, чтобы стать независимой в этом вопросе.
Генеральный секретарь ЮНКТАД ООН Ребека Гринспен ранее заявила, что богатые страны получили две трети продовольственного зерна по продуктовой сделке.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Грузовое судно с зерном в проливе Босфор
16 декабря, 22:56
В МИД рассказали, кто получил большую часть зерновых по продуктовой сделке
 
Ребека ГринспенСергей ВершининРоссияСомалиАфрикаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала