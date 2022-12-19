https://ria.ru/20221219/zerno-1839752798.html

В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку

В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку - РИА Новости, 19.12.2022

В МККК рассказали о ситуации с поставками зерна в Африку

Большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", так и не попала в Африку, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:33

2022-12-19T15:33

2022-12-19T15:33

ребека гринспен

сергей вершинин

россия

сомали

африка

оон

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Большая часть зерна, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", так и не попала в Африку, соглашение о поставках в любом случае не решит продовольственный кризис в Африке, заявил в интервью РИА Новости региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф. "По наблюдениям МККК, большая часть зерна, вывозимого из украинских портов в рамках "зерновой сделки", еще не прибыла в Африку. Мы с распростертыми объятиями приняли объявление о поставках в Кению, Судан, Джибути, Сомали и особенно в Эфиопию, но это не решит продовольственный кризис", - сказал он. По его словам, предоставление африканцам еды с помощью гуманитарной помощи - это временное решение. "Например, в Сомали поставки даже всего имеющегося зерна не решат проблему. Это было бы лишь временным решением на определенный период, но эти состояния выходят далеко за рамки простой временной конфигурации для поиска решения. Вот почему нас так беспокоит следующий год, когда в Сомали выпадет количество осадков гораздо меньше среднего, которое и без того является низким", - добавил он. Юсеф считает, что Африке необходимо создать систему сельскохозяйственного производства за счет инвестиций, потому что Африка может позволить себе производить достаточно продовольствия, чтобы стать независимой в этом вопросе. Генеральный секретарь ЮНКТАД ООН Ребека Гринспен ранее заявила, что богатые страны получили две трети продовольственного зерна по продуктовой сделке. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20220917/zerno-1817542111.html

https://ria.ru/20221216/zerno-1839322857.html

россия

сомали

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ребека гринспен, сергей вершинин, россия, сомали, африка, оон, международный комитет красного креста (мккк), в мире