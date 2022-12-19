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СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы
СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы
Владимир Зеленский, не желающий вести переговоры с РФ, начал испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:49
2022-12-19T13:54
в мире
владимир зеленский
джо байден
европа
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, не желающий вести переговоры с РФ, начал испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico. "Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", - пишет издание, отмечая, что Зеленский ранее заявлял, что не будет вести переговоры с российской стороной. Как пишет издание, в отличие от Европы, США, которых от боевых действий на Украине "отделяет океан", имеют больше терпения, отмечая при этом, что американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с РФ. Однако, по мнению неназванных советников Белого дома, чтобы сохранить выбранный курс, Байдену потребуется "лоббировать европейских лидеров". Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html
https://ria.ru/20221218/zelenskiy-1839498327.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, европа, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков
13:49 19.12.2022 (обновлено: 13:54 19.12.2022)
 
СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы

Politico: Зеленский нежеланием вести переговоры с Россией испытывает терпение Европы

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, не желающий вести переговоры с РФ, начал испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico.
"Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", - пишет издание, отмечая, что Зеленский ранее заявлял, что не будет вести переговоры с российской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 18:32
FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
Как пишет издание, в отличие от Европы, США, которых от боевых действий на Украине "отделяет океан", имеют больше терпения, отмечая при этом, что американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с РФ. Однако, по мнению неназванных советников Белого дома, чтобы сохранить выбранный курс, Байдену потребуется "лоббировать европейских лидеров".
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла.
В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 09:56
"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденЕвропаУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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