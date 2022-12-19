https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839718725.html

СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы

СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы

Владимир Зеленский, не желающий вести переговоры с РФ, начал испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:49

2022-12-19T13:49

2022-12-19T13:54

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, не желающий вести переговоры с РФ, начал испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico. "Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", - пишет издание, отмечая, что Зеленский ранее заявлял, что не будет вести переговоры с российской стороной. Как пишет издание, в отличие от Европы, США, которых от боевых действий на Украине "отделяет океан", имеют больше терпения, отмечая при этом, что американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с РФ. Однако, по мнению неназванных советников Белого дома, чтобы сохранить выбранный курс, Байдену потребуется "лоббировать европейских лидеров". Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

https://ria.ru/20221218/zelenskiy-1839498327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, джо байден, европа, украина, россия, дмитрий песков