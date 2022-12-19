https://ria.ru/20221219/zapad-1839676837.html
Эксперты заявили о заметном ухудшении положения россиян в странах Запада
Эксперты заявили о заметном ухудшении положения россиян в странах Запада - РИА Новости, 19.12.2022
Эксперты заявили о заметном ухудшении положения россиян в странах Запада
Анализ нарушений прав граждан России в 2022 году свидетельствует об ухудшении положения россиян в западных странах, следует из доклада Московского бюро по... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:23
2022-12-19T11:23
2022-12-19T11:34
россия
донбасс
херсонская область
европа
евросоюз
русофобия
московское бюро по правам человека
александр брод
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Анализ нарушений прав граждан России в 2022 году свидетельствует об ухудшении положения россиян в западных странах, следует из доклада Московского бюро по правам человека "Нарушения прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2022 году", который имеется в распоряжении РИА Новости."Анализ нарушений прав граждан России и соотечественников в 2022 году свидетельствует о значительном ухудшении положения россиян в странах Запада и их сателлитах. В условиях борьбы Запада против России действия, направленные против российских граждан, их жизни, свободы, достоинства, имущества, прав и свобод являются отдельным фронтом агрессии в отношении российского общества", - говорится в документе.Согласно докладу, резкое ухудшение ситуации вызвано "курсом западных стран на сознательную, целенаправленную дискриминацию" россиян."Данная ситуация является неприемлемой с точки зрения норм международного права и практики функционирования демократического государства", - подчеркнули авторы.Кроме того, в документе описываются случаи ограничения работы российских журналистов, опубликованные в СМИ. Отмечается, что системные нарушения прав российских журналистов, стремление лишить российские СМИ права голоса представляют серьезную угрозу ключевым правам и свободам россиян, а также являются одним из элементов "развязанной против России информационной агрессии" Запада."Невозможность для граждан России на территории недружественных государств свободно получать и передавать информацию вместе с попытками "культурной отмены" России и запрета русского языка являются фундаментальной проблемой, требующей активного реагирования как со стороны российского государства, так и со стороны российского правозащитного сообщества", - призывают авторы документа.Также, в докладе описываются факты захвата имущества РФ, российских компаний и введение "нерыночных методов давления" на российскую экономику."Эти действия, введенные в одностороннем порядке странами Запада, противоречат нормам и принципам международных отношений и могут быть квалифицированы в качестве экономических преступлений", - говорится в документе.Авторы доклада также обратили внимание на факты преступлений украинских националистов и наемников против российских граждан в Донбассе, Запорожской, Херсонской областях, других субъектах РФ."(Преступления) должны получить должную оценку российских правоохранительных структур и международных инстанций", - отмечается в документе.Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в ходе круглого стола о проблемах нарушения прав россиян в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил, что в докладе использовались материалы министерства иностранных дел РФ, Фонда правовой поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов и других профильных НКО."Этот доклад, этот 50-страничный документ, мы планируем разослать и нашим законодателям, и дипломатам, и коллегам-экспертам, а также направим в зарубежные правозащитные организации, хотя год уходящий показал, что большинство из этих международных партнеров избрали тактику "испуганных страусов" или лицемерных соглашателей русофобски настроенных западных элит, поскольку не вмешивались в эту проблему, не замечали ее", - сказал Брод, представляя подготовленный доклад.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html
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россия, донбасс, херсонская область , европа, евросоюз, русофобия, московское бюро по правам человека, александр брод
Россия, Донбасс, Херсонская область , Европа, Евросоюз, русофобия, Московское бюро по правам человека, Александр Брод
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Анализ нарушений прав граждан России в 2022 году свидетельствует об ухудшении положения россиян в западных странах, следует из доклада Московского бюро по правам человека "Нарушения прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2022 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Анализ нарушений прав граждан России
и соотечественников в 2022 году свидетельствует о значительном ухудшении положения россиян в странах Запада и их сателлитах. В условиях борьбы Запада против России действия, направленные против российских граждан, их жизни, свободы, достоинства, имущества, прав и свобод являются отдельным фронтом агрессии в отношении российского общества", - говорится в документе.
Согласно докладу, резкое ухудшение ситуации вызвано "курсом западных стран на сознательную, целенаправленную дискриминацию" россиян.
"Данная ситуация является неприемлемой с точки зрения норм международного права и практики функционирования демократического государства", - подчеркнули авторы.
Кроме того, в документе описываются случаи ограничения работы российских журналистов, опубликованные в СМИ. Отмечается, что системные нарушения прав российских журналистов, стремление лишить российские СМИ права голоса представляют серьезную угрозу ключевым правам и свободам россиян, а также являются одним из элементов "развязанной против России информационной агрессии" Запада.
"Невозможность для граждан России на территории недружественных государств свободно получать и передавать информацию вместе с попытками "культурной отмены" России и запрета русского языка являются фундаментальной проблемой, требующей активного реагирования как со стороны российского государства, так и со стороны российского правозащитного сообщества", - призывают авторы документа.
Также, в докладе описываются факты захвата имущества РФ, российских компаний и введение "нерыночных методов давления" на российскую экономику.
"Эти действия, введенные в одностороннем порядке странами Запада, противоречат нормам и принципам международных отношений и могут быть квалифицированы в качестве экономических преступлений", - говорится в документе.
Авторы доклада также обратили внимание на факты преступлений украинских националистов и наемников против российских граждан в Донбассе
, Запорожской, Херсонской областях
, других субъектах РФ.
"(Преступления) должны получить должную оценку российских правоохранительных структур и международных инстанций", - отмечается в документе.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод
в ходе круглого стола о проблемах нарушения прав россиян в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщил, что в докладе использовались материалы министерства иностранных дел РФ, Фонда правовой поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов и других профильных НКО.
"Этот доклад, этот 50-страничный документ, мы планируем разослать и нашим законодателям, и дипломатам, и коллегам-экспертам, а также направим в зарубежные правозащитные организации, хотя год уходящий показал, что большинство из этих международных партнеров избрали тактику "испуганных страусов" или лицемерных соглашателей русофобски настроенных западных элит, поскольку не вмешивались в эту проблему, не замечали ее", - сказал Брод, представляя подготовленный доклад.