https://ria.ru/20221219/zakon-1839707000.html

Российский научный фонд поддержит стратегические программы

Российский научный фонд поддержит стратегические программы - РИА Новости, 19.12.2022

Российский научный фонд поддержит стратегические программы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:00

2022-12-19T13:00

2022-12-19T13:00

наука

владимир путин

россия

российский научный фонд

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Согласно законопроекту, Российский научный фонд будет осуществлять финансовую и организационную поддержку опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок в целях содействия реализации стратегических инициатив президента Российской Федерации в научно-технологической сфере", - говорилось в пояснительной записке. Согласно закону, создается научно-технологический совет Российского научного фонда, функции которого заключаются в отборе программ и проектов наиболее значимых направлений научно-технологического развития, имеющих ключевое значение для безопасности страны и ее социально-экономического развития. "Прежде всего, таких направлений, как микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика", - добавлялось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, российский научный фонд