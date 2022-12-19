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Российский научный фонд поддержит стратегические программы - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
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Российский научный фонд поддержит стратегические программы
Российский научный фонд поддержит стратегические программы - РИА Новости, 19.12.2022
Российский научный фонд поддержит стратегические программы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:00
2022-12-19T13:00
наука
владимир путин
россия
российский научный фонд
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Согласно законопроекту, Российский научный фонд будет осуществлять финансовую и организационную поддержку опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок в целях содействия реализации стратегических инициатив президента Российской Федерации в научно-технологической сфере", - говорилось в пояснительной записке. Согласно закону, создается научно-технологический совет Российского научного фонда, функции которого заключаются в отборе программ и проектов наиболее значимых направлений научно-технологического развития, имеющих ключевое значение для безопасности страны и ее социально-экономического развития. "Прежде всего, таких направлений, как микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика", - добавлялось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html
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владимир путин, россия, российский научный фонд
Наука, Владимир Путин, Россия, Российский научный фонд
13:00 19.12.2022
 
Российский научный фонд поддержит стратегические программы

Путин подписал закон о поддержке Российским научным фондом стратегических программ

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Согласно законопроекту, Российский научный фонд будет осуществлять финансовую и организационную поддержку опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок в целях содействия реализации стратегических инициатив президента Российской Федерации в научно-технологической сфере", - говорилось в пояснительной записке.
Согласно закону, создается научно-технологический совет Российского научного фонда, функции которого заключаются в отборе программ и проектов наиболее значимых направлений научно-технологического развития, имеющих ключевое значение для безопасности страны и ее социально-экономического развития.
"Прежде всего, таких направлений, как микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика", - добавлялось в пояснительной записке.
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