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Путин подписал законы о статусе администраторов судов - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал законы о статусе администраторов судов
Путин подписал законы о статусе администраторов судов - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал законы о статусе администраторов судов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на совершенствование правового статуса аппаратов и администраторов судов, оптимизацию их... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:14
2022-12-19T10:14
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на совершенствование правового статуса аппаратов и администраторов судов, оптимизацию их деятельности, а также исключение нормативного дублирования функций администратора и других работников аппарата суда. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Принятие законов позволяет исключить неравномерное распределение обязанностей и изменить порядок назначения администратора суда. Для этого, согласно подписанным документам, разграничивается правовой статус администраторов на администраторов судов отдельного уровня кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного военного суда, арбитражного суда округа, суда по интеллектуальным правам а также арбитражного апелляционного суда. На них возлагаются функции руководства аппаратом суда, они включаются непосредственно в штат суда с возложением на них только хозяйственных, обеспечивающих функций. Кроме того, из функций администраторов районных судов, гарнизонного военного суда и постоянного судебного присутствия исключается организация судебного делопроизводства, ведение статистики и архива. Теперь к их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
10:14 19.12.2022
 
Путин подписал законы о статусе администраторов судов

Путин подписал законы по совершенствованию правового статуса администраторов судов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на совершенствование правового статуса аппаратов и администраторов судов, оптимизацию их деятельности, а также исключение нормативного дублирования функций администратора и других работников аппарата суда.
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 12:13
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты
Принятие законов позволяет исключить неравномерное распределение обязанностей и изменить порядок назначения администратора суда. Для этого, согласно подписанным документам, разграничивается правовой статус администраторов на администраторов судов отдельного уровня кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного военного суда, арбитражного суда округа, суда по интеллектуальным правам а также арбитражного апелляционного суда. На них возлагаются функции руководства аппаратом суда, они включаются непосредственно в штат суда с возложением на них только хозяйственных, обеспечивающих функций.
Кроме того, из функций администраторов районных судов, гарнизонного военного суда и постоянного судебного присутствия исключается организация судебного делопроизводства, ведение статистики и архива. Теперь к их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:25
Путин подписал закон о федеральном бюджете до 2025 года
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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