https://ria.ru/20221219/vzryv-1839633274.html

Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города

Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города - РИА Новости, 19.12.2022

Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:15

2022-12-19T07:15

2022-12-19T07:44

специальная военная операция на украине

киев

виталий кличко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.

https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html

киев

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киев, виталий кличко, вооруженные силы рф