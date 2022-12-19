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Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/vzryv-1839633274.html
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города - РИА Новости, 19.12.2022
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города
Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:15
2022-12-19T07:44
специальная военная операция на украине
киев
виталий кличко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
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киев, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
07:15 19.12.2022 (обновлено: 07:44 19.12.2022)
 
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города

Мэр Киева Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Все службы работают на местах. Подробнее — позже", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
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