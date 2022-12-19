https://ria.ru/20221219/vzryv-1839633274.html
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города - РИА Новости, 19.12.2022
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города
Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:15
2022-12-19T07:15
2022-12-19T07:44
специальная военная операция на украине
киев
виталий кличко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_32:261:2414:2048_1920x0_80_0_0_4fb6ae3417dd13580fc1531f753f160e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
07:15 19.12.2022 (обновлено: 07:44 19.12.2022)
Мэр Киева заявил о взрывах в Шевченковском районе города
Мэр Киева Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе