https://ria.ru/20221219/vylety-1839796570.html
Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря
Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря - РИА Новости, 19.12.2022
Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря
Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынуждена отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, при этом вывозные рейсы... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:38
2022-12-19T17:38
2022-12-19T17:56
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новости - туризм
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынуждена отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, при этом вывозные рейсы выполняются в плановом режиме - в Россию вернулось почти 1500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора."Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря", - говорится в сообщении."Вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полётной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 1500 человек", - добавили в Tez Tour.Отмечается, что в ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпании Egypt Air, Red Wings и Corendon. Как ранее и сообщалось - в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html
https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html
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шарм-эш-шейх, tez tour, туризм, новости - туризм, хургада, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет
Туризм, Шарм-эш-Шейх, Tez Tour, Туризм, Новости - Туризм, Хургада, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Египет
17:38 19.12.2022 (обновлено: 17:56 19.12.2022)
Авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря
Компания iFly уведомила Tez Tour об отмене вылетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20, 21 декабря