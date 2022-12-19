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Решетников оценил снижение ВВП в 1,9 процента - РИА Новости, 19.12.2022
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Решетников оценил снижение ВВП в 1,9 процента
Решетников оценил снижение ВВП в 1,9 процента - РИА Новости, 19.12.2022
Решетников оценил снижение ВВП в 1,9 процента
Минэкономразвития уточнило свою оценку спада ВВП России за 10 месяцев с 2,1% до 1,9%, следует из слов министра экономического развития Максима Решетникова. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:20
2022-12-19T12:33
экономика
россия
максим решетников
цены на нефть
белоруссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минэкономразвития уточнило свою оценку спада ВВП России за 10 месяцев с 2,1% до 1,9%, следует из слов министра экономического развития Максима Решетникова."Именно усиление интеграции (России и Белоруссии - ред.) помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций… У нас оценка по итогам 10 месяцев - сокращение (ВВП - ред.) на 1,9%", - сказал Решетников, выступая в понедельник на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии.В конце ноября Минэкономразвития опубликовало свой обзор, в котором указывало, что спад ВВП РФ за 10 месяцев составил 2,1%.
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экономика, россия, максим решетников, цены на нефть, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Цены на нефть, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:20 19.12.2022 (обновлено: 12:33 19.12.2022)
 
Решетников оценил снижение ВВП в 1,9 процента

Решетников: снижение ВВП в январе-октябре оценивается в 1,9 процента вместо прежних 2,1

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минэкономразвития уточнило свою оценку спада ВВП России за 10 месяцев с 2,1% до 1,9%, следует из слов министра экономического развития Максима Решетникова.
"Именно усиление интеграции (России и Белоруссии - ред.) помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций… У нас оценка по итогам 10 месяцев - сокращение (ВВП - ред.) на 1,9%", - сказал Решетников, выступая в понедельник на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии.
В конце ноября Минэкономразвития опубликовало свой обзор, в котором указывало, что спад ВВП РФ за 10 месяцев составил 2,1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 15:21
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковЦены на нефтьБелоруссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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