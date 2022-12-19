https://ria.ru/20221219/vstrechi-1839857858.html

Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко

Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко

Частые встречи с белорусским руководством востребованы, сейчас для Минска открываются окна возможностей с уходом зарубежных игроков, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:35

2022-12-19T21:35

2022-12-19T22:57

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александр лукашенко

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белоруссия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Частые встречи с белорусским руководством востребованы, сейчас для Минска открываются окна возможностей с уходом зарубежных игроков, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Частые встречи востребованы", - сказал он, напомнив, что в прошлом году на 30% увеличился товарооборот стран, и это, по словам Путина, беспрецедентные рывки.Президент добавил, что после ухода с российского рынка зарубежных компаний "для Белоруссии, белорусских производителей открываются окна возможностей".Путин отметил, что есть очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком и самом высоком уровне."Обстановка толкала нас к этому. Мы как президенты вынуждены были часто встречаться, чтобы поговорить по тем или иным вопросам", - отметил в свою очередь Лукашенко, подчеркнув, что особого внимания требовали вопросы безопасности и экономики."Золотой миллиард" или коллективный Запад – мощный, высокотехнологичный – обрушился против нас. Мы должны были скоординировать наши действия, чтобы сработать так, как сработали", - сказал Лукашенко.Белорусский президент предположил, что, наверное, кто-то завидует частоте его встреч с российским коллегой. "Может, кто-то и хотел с ним встречаться. Он открыт для этих встреч – только поводы и причины нужны… Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально – мы просто так праздно время не проводим, хотя найдем час-другой и для того, чтобы отдохнуть", - резюмировал Лукашенко.

https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839782977.html

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, экономика