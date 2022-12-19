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В Минске проходит встреча глав МИД России и Белоруссии
В Минске проходит встреча глав МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
В Минске проходит встреча глав МИД России и Белоруссии
В Минске проходит первая встреча Сергея Алейника с момента его назначения на должность министра иностранных дел Белоруссии с главой российского МИД Сергеем... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:09
2022-12-19T12:09
2022-12-19T12:09
в мире
сергей лавров
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
сергей алейник
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. В Минске проходит первая встреча Сергея Алейника с момента его назначения на должность министра иностранных дел Белоруссии с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Ранее в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Алейника, работавшим до этого первым замглавы МИД. Занимавший до этого пост главы МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Эту должность он занимал занимал с августа 2012 года. Запланированное на конец ноября заседание совместной коллегии белорусского и российского внешнеполитических ведомств и визит главы МИД РФ Лаврова в Минск были отложены в связи с кончиной Макея.
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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, сергей алейник
В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник
В Минске проходит встреча глав МИД России и Белоруссии
В Минске проходит встреча Лаврова и главы МИД Белоруссии Алейника