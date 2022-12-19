https://ria.ru/20221219/vrachi-1839667288.html

Приморские врачи спасли трех человек на рейсе из Москвы

Приморские врачи спасли трех человек на рейсе из Москвы - РИА Новости, 19.12.2022

Приморские врачи спасли трех человек на рейсе из Москвы

Два главврача из Приморья оказали помощь двум пассажирам и бортпроводнику на ночном рейсе Москва — Владивосток, которым стало плохо во время полета, сообщает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:58

2022-12-19T10:58

2022-12-19T12:24

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Два главврача из Приморья оказали помощь двум пассажирам и бортпроводнику на ночном рейсе Москва — Владивосток, которым стало плохо во время полета, сообщает краевой Минздрав. Как выяснилось, медики из Лесозаводской горбольницы и Пограничной центральной райбольницы Наталья Анпилогова и Дмитрий Лепилин возвращались домой после учебы в Москве. Врачи оперативно оказали помощь пассажиру, и через 30 минут он почувствовал себя лучше.Через полтора часа бортпроводники попросили медиков помочь женщине, у которой началась сильнейшая паническая атака. Выяснилось, что пассажирка после сложной операции в день выписки из больницы решилась на длительный перелет с пересадками. Кроме того, она рассказала врачам о заболевании, которое могло значительно ухудшить ее состояние. Женщина отказывалась принимать любые препараты, но приморские медики убедили ее воспользоваться лекарством. Через полтора часа ее состояние стабилизировалось, она заснула. Спустя некоторое время стало плохо бортпроводнику. У него резко поднялось давление до 160/100. Врачи снова оказали первую помощь, и через 30 минут давление мужчины стабилизировалось. После этого оставшаяся часть полета прошла без инцидентов.

https://ria.ru/20221129/aviareysy-1834947665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/domashnie-rody-1833381144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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