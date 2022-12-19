https://ria.ru/20221219/volya-1839793904.html

Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко

Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко

Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеливает на результат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:31

2022-12-19T17:31

2022-12-19T17:42

александр лукашенко

владимир путин

минск

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеливает на результат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которые наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", - сказал Лукашенко."Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения и, в конечном итоге, поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20221219/putin-1839746231.html

минск

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, владимир путин, минск, россия, белоруссия