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Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко
Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко
Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеливает на результат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:31
2022-12-19T17:31
2022-12-19T17:42
александр лукашенко
владимир путин
минск
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеливает на результат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которые наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", - сказал Лукашенко."Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения и, в конечном итоге, поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах", - подчеркнул белорусский лидер.
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александр лукашенко, владимир путин, минск, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Россия, Белоруссия
17:31 19.12.2022 (обновлено: 17:42 19.12.2022)
Непростое время требует политической воли, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что непростое время требует от Москвы и Минска политической воли
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли и нацеливает на результат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В понедельник в Минск
прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин
. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.
"Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которые наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", - сказал Лукашенко.
"Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения и, в конечном итоге, поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах", - подчеркнул белорусский лидер.