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Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022
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Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022
Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия сможет изменять долгосрочные контракты о покупке газа с "Газпромом", на которые согласится российская сторона, без согласования с Еврокомиссией, заявил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:16
2022-12-19T16:16
в мире
петер сийярто
александр новак
венгрия
газпром
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия сможет изменять долгосрочные контракты о покупке газа с "Газпромом", на которые согласится российская сторона, без согласования с Еврокомиссией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Это вмешательство в рынок (потолок цен на газ - ред.) коснется ценообразования наших долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона, на основании заявления вице-премьера, ответственного за энергетику (Александра Новака - ред.), готова к новым переговорам по контрактам", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях. По его словам, Венгрия будет вести новые переговоры по контрактам с "Газпромом", чтобы "защитить безопасность поставок газа в Венгрию", если потолок цен на газ будет принят. "В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения контрактов, то есть изменения наших долгосрочных контрактов, необходимые из-за принятия потолка цен на газ, мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839750917.html
https://ria.ru/20221219/gaz-1839704227.html
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в мире, петер сийярто, александр новак, венгрия, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Петер Сийярто, Александр Новак, Венгрия, Газпром, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
16:16 19.12.2022
 
Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом" без согласования с ЕК

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия сможет изменять долгосрочные контракты о покупке газа с "Газпромом", на которые согласится российская сторона, без согласования с Еврокомиссией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Это вмешательство в рынок (потолок цен на газ - ред.) коснется ценообразования наших долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона, на основании заявления вице-премьера, ответственного за энергетику (Александра Новака - ред.), готова к новым переговорам по контрактам", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 15:27
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
По его словам, Венгрия будет вести новые переговоры по контрактам с "Газпромом", чтобы "защитить безопасность поставок газа в Венгрию", если потолок цен на газ будет принят.
"В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения контрактов, то есть изменения наших долгосрочных контрактов, необходимые из-за принятия потолка цен на газ, мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем", - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:50
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто
 
В миреПетер СийяртоАлександр НовакВенгрияГазпромЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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