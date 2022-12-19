https://ria.ru/20221219/vengriya-1839769468.html

Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто

Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2022

Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с "Газпромом", заявил Сийярто

Венгрия сможет изменять долгосрочные контракты о покупке газа с "Газпромом", на которые согласится российская сторона, без согласования с Еврокомиссией, заявил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:16

2022-12-19T16:16

2022-12-19T16:16

в мире

петер сийярто

александр новак

венгрия

газпром

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия сможет изменять долгосрочные контракты о покупке газа с "Газпромом", на которые согласится российская сторона, без согласования с Еврокомиссией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Это вмешательство в рынок (потолок цен на газ - ред.) коснется ценообразования наших долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона, на основании заявления вице-премьера, ответственного за энергетику (Александра Новака - ред.), готова к новым переговорам по контрактам", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях. По его словам, Венгрия будет вести новые переговоры по контрактам с "Газпромом", чтобы "защитить безопасность поставок газа в Венгрию", если потолок цен на газ будет принят. "В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения контрактов, то есть изменения наших долгосрочных контрактов, необходимые из-за принятия потолка цен на газ, мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839750917.html

https://ria.ru/20221219/gaz-1839704227.html

венгрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, петер сийярто, александр новак, венгрия, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии