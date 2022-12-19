https://ria.ru/20221219/ukraina-1839872755.html

Главком ВСУ попросил Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главком ВСУ попросил Зеленского ужесточить наказание за дезертирство - РИА Новости, 19.12.2022

Главком ВСУ попросил Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в понедельник обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, который ужесточает наказание... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:31

2022-12-19T23:31

2022-12-19T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в понедельник обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, который ужесточает наказание за невыполнение приказа украинскими военными. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания для военнослужащих за невыполнение приказа с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. За отказ от выполнения законных требований командира, за который сейчас полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов, будет грозить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. "Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон", - заявил Залужный в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что "обнаженные участки фронта" вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей, а "так не должно быть". По его мнению, армия держится на дисциплине, и закон "четко отражает позицию" командиров группировок и воинских частей. "Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие", - добавил Залужный. Один необлагаемый налогом минимум на Украине составляет 17 гривен (около 0,5 доллара).

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валерий залужный, владимир зеленский, украина, верховная рада украины