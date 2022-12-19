https://ria.ru/20221219/ukraina-1839858545.html

СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом

СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом

ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:42

2022-12-19T21:42

2022-12-19T23:13

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украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал обозреватель "Страны.ua" Влад Бовтрук.По его словам, из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.Как отметил один из собеседников издания, с наступлением холодов вода в цокольных этажах строений может повредить фундамент.Жители села жалуются на бездействие властей, которые не выделяют средства для закупки специальных помп для откачки жидкости.Украинцы ранее отмечали снижение качества жизни в результате действий ВСУ, например, в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News некоторые жители Херсона рассказали об ухудшении жизни в городе после его перехода под контроль Киева. Части горожан пришлось уехать из-за перебоев с электричеством и водоснабжением, а также издевательств со стороны украинских силовиков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html

https://ria.ru/20221219/pvo-1839787210.html

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в мире, киевская область, вооруженные силы украины, киев, украина