21:42 19.12.2022 (обновлено: 23:13 19.12.2022)
СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом
"Страна.ua": ВСУ взорвали дамбу под Киевом, из-за подтоплений страдают местные жители
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал обозреватель "Страны.ua" Влад Бовтрук.
По его словам, из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.
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Как отметил один из собеседников издания, с наступлением холодов вода в цокольных этажах строений может повредить фундамент.
"Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания", — рассказал он.
Жители села жалуются на бездействие властей, которые не выделяют средства для закупки специальных помп для откачки жидкости.
Украинцы ранее отмечали снижение качества жизни в результате действий ВСУ, например, в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News некоторые жители Херсона рассказали об ухудшении жизни в городе после его перехода под контроль Киева. Части горожан пришлось уехать из-за перебоев с электричеством и водоснабжением, а также издевательств со стороны украинских силовиков.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.