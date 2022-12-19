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СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839858545.html
СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом
СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом
ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:42
2022-12-19T23:13
в мире
киевская область
вооруженные силы украины
киев
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал обозреватель "Страны.ua" Влад Бовтрук.По его словам, из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.Как отметил один из собеседников издания, с наступлением холодов вода в цокольных этажах строений может повредить фундамент.Жители села жалуются на бездействие властей, которые не выделяют средства для закупки специальных помп для откачки жидкости.Украинцы ранее отмечали снижение качества жизни в результате действий ВСУ, например, в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News некоторые жители Херсона рассказали об ухудшении жизни в городе после его перехода под контроль Киева. Части горожан пришлось уехать из-за перебоев с электричеством и водоснабжением, а также издевательств со стороны украинских силовиков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины, киев, украина
В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине
21:42 19.12.2022 (обновлено: 23:13 19.12.2022)
 
СМИ: украинцы взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом

"Страна.ua": ВСУ взорвали дамбу под Киевом, из-за подтоплений страдают местные жители

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал обозреватель "Страны.ua" Влад Бовтрук.
По его словам, из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.
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Как отметил один из собеседников издания, с наступлением холодов вода в цокольных этажах строений может повредить фундамент.

"Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания", — рассказал он.

Жители села жалуются на бездействие властей, которые не выделяют средства для закупки специальных помп для откачки жидкости.
Украинцы ранее отмечали снижение качества жизни в результате действий ВСУ, например, в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News некоторые жители Херсона рассказали об ухудшении жизни в городе после его перехода под контроль Киева. Части горожан пришлось уехать из-за перебоев с электричеством и водоснабжением, а также издевательств со стороны украинских силовиков.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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