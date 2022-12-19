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В Киевской области ввели экстренные графики отключения света - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839777461.html
В Киевской области ввели экстренные графики отключения света
В Киевской области ввели экстренные графики отключения света - РИА Новости, 19.12.2022
В Киевской области ввели экстренные графики отключения света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:42
2022-12-19T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, также существуют проблемы с покрытием сотовой связи. Ранее в понедельник Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. В областной военной администрации заявили, что повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе. В энергетической компании ДТЭК предупредили, что в понедельник в Киеве введены экстренные отключения света. "Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. В области введены экстренные отключения. Подчеркиваю, графики стабилизационных отключений не действуют", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада". По его словам, в регионе возможны перебои со связью. Кулеба отметил, что "Пункты несокрушимости" задействованы для того, чтобы люди могли подключится к интернету и сделать звонки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html
https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html
киевская область
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в мире, киевская область, киев, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
16:42 19.12.2022
 
В Киевской области ввели экстренные графики отключения света

Власти Киевской области заявили, что три района частично обесточены

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, также существуют проблемы с покрытием сотовой связи.
Ранее в понедельник Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. В областной военной администрации заявили, что повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе. В энергетической компании ДТЭК предупредили, что в понедельник в Киеве введены экстренные отключения света.
Пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения
"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. В области введены экстренные отключения. Подчеркиваю, графики стабилизационных отключений не действуют", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".
По его словам, в регионе возможны перебои со связью. Кулеба отметил, что "Пункты несокрушимости" задействованы для того, чтобы люди могли подключится к интернету и сделать звонки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 09:52Специальная военная операция на Украине
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевВооруженные силы РФДТЭК
 
 
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