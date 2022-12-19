https://ria.ru/20221219/ukraina-1839777461.html

В Киевской области ввели экстренные графики отключения света

В Киевской области ввели экстренные графики отключения света - РИА Новости, 19.12.2022

В Киевской области ввели экстренные графики отключения света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:42

2022-12-19T16:42

2022-12-19T16:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, также существуют проблемы с покрытием сотовой связи. Ранее в понедельник Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. В областной военной администрации заявили, что повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе. В энергетической компании ДТЭК предупредили, что в понедельник в Киеве введены экстренные отключения света. "Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. В области введены экстренные отключения. Подчеркиваю, графики стабилизационных отключений не действуют", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада". По его словам, в регионе возможны перебои со связью. Кулеба отметил, что "Пункты несокрушимости" задействованы для того, чтобы люди могли подключится к интернету и сделать звонки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html

https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, киев, вооруженные силы рф, дтэк