https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html

Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения

Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения - РИА Новости, 19.12.2022

Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения

В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:17

2022-12-19T12:17

2022-12-19T12:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба."Последствия этой атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура", — сказал чиновник.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" также заявили, что ситуация в энергосистеме тяжелая.Как сообщал Кулеба сегодня утром, минувшей ночью произошла атака беспилотников на инфраструктурные объекты в Киевской области, есть повреждения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.

https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киевская область, в мире, виталий кличко, киев, харьков, вооруженные силы рф