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Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html
Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения
Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения - РИА Новости, 19.12.2022
Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения
В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:17
2022-12-19T12:57
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
виталий кличко
киев
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба."Последствия этой атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура", — сказал чиновник.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" также заявили, что ситуация в энергосистеме тяжелая.Как сообщал Кулеба сегодня утром, минувшей ночью произошла атака беспилотников на инфраструктурные объекты в Киевской области, есть повреждения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html
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киевская область, в мире, виталий кличко, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Виталий Кличко, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
12:17 19.12.2022 (обновлено: 12:57 19.12.2022)
 
Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения

Власти Киевской области: последствия атаки дронов на объекты региона существенные

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Последствия этой атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура", — сказал чиновник.
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В Киевской области сообщили о повреждении инфраструктуры после атаки дронов
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" также заявили, что ситуация в энергосистеме тяжелая.
"Есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения госслужбы по ЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Как сообщал Кулеба сегодня утром, минувшей ночью произошла атака беспилотников на инфраструктурные объекты в Киевской области, есть повреждения.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреВиталий КличкоКиевХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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