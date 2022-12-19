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Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт - РИА Новости, 19.12.2022
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Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт
Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт - РИА Новости, 19.12.2022
Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт
Украине хватит на месяц того количества артиллерийских боеприпасов, которые Великобритания планирует поставить ей в следующем году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:47
2022-12-19T10:47
константин сивков
риши сунак
украина
лондон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украине хватит на месяц того количества артиллерийских боеприпасов, которые Великобритания планирует поставить ей в следующем году, заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. Ранее газета Guardian сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак вскоре объявит о поставке Лондоном Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов", они будут переданы в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия". Скорого завершения конфликта в Лондоне не ожидают, заметил собеседник. "То, что поставки запланированы на 2023 год, говорит о том, что по их планам боевые действия продолжатся еще очень долго", - пояснил эксперт.
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константин сивков, риши сунак, украина, лондон, великобритания, в мире
Константин Сивков, Риши Сунак, Украина, Лондон, Великобритания, В мире
10:47 19.12.2022
 
Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт

Доктор наук Сивков: Лондон поставит Украине в 2023 году боеприпасов на месяц боев

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украине хватит на месяц того количества артиллерийских боеприпасов, которые Великобритания планирует поставить ей в следующем году, заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее газета Guardian сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак вскоре объявит о поставке Лондоном Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов", они будут переданы в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия".
"Поверьте, это очень много. Для Украины это примерно на месяц боевых действий", - сказал Сивков.
Скорого завершения конфликта в Лондоне не ожидают, заметил собеседник. "То, что поставки запланированы на 2023 год, говорит о том, что по их планам боевые действия продолжатся еще очень долго", - пояснил эксперт.
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