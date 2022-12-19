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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 19.12.2022
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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 19.12.2022
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:26
2022-12-19T10:26
днепропетровская область
украина
в мире
жкх
дтэк
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети". Ранее в понедельник в энергокомпании ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Киеве, а также Одессе и Одесской области. "В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html
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днепропетровская область, украина, в мире, жкх, дтэк, вооруженные силы рф, киев
Днепропетровская область, Украина, В мире, ЖКХ, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Киев
10:26 19.12.2022
 
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света

ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений света в Днепропетровской области Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети".
Ранее в понедельник в энергокомпании ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Киеве, а также Одессе и Одесской области.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Днепропетровская областьУкраинаВ миреЖКХДТЭКВооруженные силы РФКиев
 
 
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