https://ria.ru/20221219/ukraina-1839644496.html

СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится

СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится

В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:25

2022-12-19T09:25

2022-12-19T11:06

в мире

кевин маккарти

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вашингтон (штат)

украина

сша

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев, пишет издание Politico.Между Белым домом и конгрессом нарастают противоречия по киевскому вопросу."В администрации президента в течение последних нескольких месяцев признавали, что в определенный момент финансирование конгрессом конфликта замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но Белый дом настаивает на том, чтобы Украина получала помощь", — отметили журналисты.Особую опасность для решений Вашингтона представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно заявляет о необходимости умерить аппетиты Киева.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки иностранной военной техники не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221218/ssha-1839560266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/patriot-1839600876.html

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, кевин маккарти, марджори тейлор грин, вашингтон (штат), украина, сша