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СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится
СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится
В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:25
2022-12-19T11:06
в мире
кевин маккарти
марджори тейлор грин
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украина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев, пишет издание Politico.Между Белым домом и конгрессом нарастают противоречия по киевскому вопросу."В администрации президента в течение последних нескольких месяцев признавали, что в определенный момент финансирование конгрессом конфликта замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но Белый дом настаивает на том, чтобы Украина получала помощь", — отметили журналисты.Особую опасность для решений Вашингтона представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно заявляет о необходимости умерить аппетиты Киева.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки иностранной военной техники не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221218/ssha-1839560266.html
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в мире, кевин маккарти, марджори тейлор грин, вашингтон (штат), украина, сша
В мире, Кевин Маккарти, Марджори Тейлор Грин, Вашингтон (штат), Украина, США
09:25 19.12.2022 (обновлено: 11:06 19.12.2022)
 
СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится

Politico: в Белом доме опасаются, что снабжение Украине сократится из-за республиканцев

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев, пишет издание Politico.
Между Белым домом и конгрессом нарастают противоречия по киевскому вопросу.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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"В администрации президента в течение последних нескольких месяцев признавали, что в определенный момент финансирование конгрессом конфликта замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но Белый дом настаивает на том, чтобы Украина получала помощь", — отметили журналисты.
Особую опасность для решений Вашингтона представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно заявляет о необходимости умерить аппетиты Киева.

"Лидер республиканцев Кевин Маккарти, который пытается собрать достаточную поддержку, чтобы стать спикером, заявил в октябре, что Украина больше не будет получать от Вашингтона "карт-бланш". И хотя с тех пор он отступил, Маккарти может оказаться в долгу перед недавно наделенными полномочиями законодателями", — подытожили авторы материала.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки иностранной военной техники не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь лишь негативный эффект.
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СМИ назвали главное опасение США по поводу поставок Patriot Украине
 
В миреКевин МаккартиМарджори Тейлор ГринВашингтон (штат)УкраинаСША
 
 
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