09:25 19.12.2022 (обновлено: 11:06 19.12.2022)
СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится
Politico: в Белом доме опасаются, что снабжение Украине сократится из-за республиканцев
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что поток финансирования режима президента Украины Владимира Зеленского со стороны США может сократиться из-за давления республиканцев, пишет издание Politico.
Между Белым домом и конгрессом нарастают противоречия по киевскому вопросу.
"В администрации президента в течение последних нескольких месяцев признавали, что в определенный момент финансирование конгрессом конфликта замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но Белый дом настаивает на том, чтобы Украина получала помощь", — отметили журналисты.
Особую опасность для решений Вашингтона представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно заявляет о необходимости умерить аппетиты Киева.
"Лидер республиканцев Кевин Маккарти, который пытается собрать достаточную поддержку, чтобы стать спикером, заявил в октябре, что Украина больше не будет получать от Вашингтона "карт-бланш". И хотя с тех пор он отступил, Маккарти может оказаться в долгу перед недавно наделенными полномочиями законодателями", — подытожили авторы материала.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки иностранной военной техники не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь лишь негативный эффект.