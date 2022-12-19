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Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений - РИА Новости, 19.12.2022
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Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:20
2022-12-19T21:20
владимир путин
россия
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. "Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин. По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".
https://ria.ru/20221219/putin-1839851844.html
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владимир путин, россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко
21:20 19.12.2022
 
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений

Путин: Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин.
По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:01
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска
 
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