https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений - РИА Новости, 19.12.2022

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений

РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:20

2022-12-19T21:20

2022-12-19T21:20

владимир путин

россия

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. "Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин. По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".

https://ria.ru/20221219/putin-1839851844.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко