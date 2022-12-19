https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:20
2022-12-19T21:20
2022-12-19T21:20
владимир путин
россия
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин. "Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин. По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".
https://ria.ru/20221219/putin-1839851844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений
Путин: Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений