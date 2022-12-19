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Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей - РИА Новости, 19.12.2022
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Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей
Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей - РИА Новости, 19.12.2022
Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей
Twitter запустил опрос касательно того, нужно ли запрещать на его площадке продвижение других соцсетей. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T06:43
2022-12-19T06:43
в мире
илон маск
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Twitter запустил опрос касательно того, нужно ли запрещать на его площадке продвижение других соцсетей. Пользователям задан вопрос о том, нужна ли "политика, запрещающая создание или использование существующих учетных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей". Опрос длится чуть более часа, сейчас подавляющее большинство пользователей против такой меры (80,2%). Ранее Twitter сообщил, что запретит "бесплатное продвижение" на своей площадке некоторых альтернативных социальных сетей. Уже после этого владелец Twitter Илон Маск сообщил, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику соцсети будет сопровождаться соответствующими опросами. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, илон маск
В мире, Илон Маск
06:43 19.12.2022
 
Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей

Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение других соцсетей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Twitter запустил опрос касательно того, нужно ли запрещать на его площадке продвижение других соцсетей.
Пользователям задан вопрос о том, нужна ли "политика, запрещающая создание или использование существующих учетных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей". Опрос длится чуть более часа, сейчас подавляющее большинство пользователей против такой меры (80,2%).
Ранее Twitter сообщил, что запретит "бесплатное продвижение" на своей площадке некоторых альтернативных социальных сетей. Уже после этого владелец Twitter Илон Маск сообщил, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику соцсети будет сопровождаться соответствующими опросами.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
02:53
Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter
 
В миреИлон Маск
 
 
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