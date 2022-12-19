https://ria.ru/20221219/twitter-1839631974.html

Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей

Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей - РИА Новости, 19.12.2022

Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение соцсетей

Twitter запустил опрос касательно того, нужно ли запрещать на его площадке продвижение других соцсетей. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T06:43

2022-12-19T06:43

2022-12-19T06:43

в мире

илон маск

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Twitter запустил опрос касательно того, нужно ли запрещать на его площадке продвижение других соцсетей. Пользователям задан вопрос о том, нужна ли "политика, запрещающая создание или использование существующих учетных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей". Опрос длится чуть более часа, сейчас подавляющее большинство пользователей против такой меры (80,2%). Ранее Twitter сообщил, что запретит "бесплатное продвижение" на своей площадке некоторых альтернативных социальных сетей. Уже после этого владелец Twitter Илон Маск сообщил, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику соцсети будет сопровождаться соответствующими опросами. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221219/twitter-1839626323.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск