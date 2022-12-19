https://ria.ru/20221219/twitter-1839626323.html

Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter - РИА Новости, 19.12.2022

Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T02:53

2022-12-19T02:53

2022-12-19T05:32

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", - написал Маск в соцсети.За несколько минут до этого он разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221110/twitter-1830465259.html

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в мире