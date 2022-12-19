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Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter - РИА Новости, 19.12.2022
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Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter
Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter - РИА Новости, 19.12.2022
Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter
Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:53
2022-12-19T05:32
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", - написал Маск в соцсети.За несколько минут до этого он разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире
В мире
02:53 19.12.2022 (обновлено: 05:32 19.12.2022)
 
Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Маск запустил опрос об уходе с поста главы Twitter и пообещал подчиниться его результатам

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.
"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", - написал Маск в соцсети.
За несколько минут до этого он разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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