https://ria.ru/20221219/turbulentnost-1839658642.html
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности - РИА Новости, 19.12.2022
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности
Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:01
2022-12-19T11:01
2022-12-19T12:18
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airbus a330
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу. Двадцать пациентов, в числе которых дети от 14 месяцев, были госпитализированы, состояние 11 врачи оценивают как серьезное. Отмечается, что у них диагностированы травмы головы, потеря сознания, ушибы и порезы. Лайнер Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в турбулентность примерно за полчаса до посадки в Гонолулу. Представители компании Hawaiian Airlines не уточняют, были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности в момент инцидента.
https://ria.ru/20221218/pegasus-1839523757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, airbus a330, гонолулу, гавайи, пассажиры, травмы, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Airbus A330, Гонолулу, Гавайи, Пассажиры, травмы, Новости - Туризм, Туризм
11:01 19.12.2022 (обновлено: 12:18 19.12.2022)
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности
В США свыше 30 авиапассажиров рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности