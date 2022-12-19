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Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/turbulentnost-1839658642.html
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности - РИА Новости, 19.12.2022
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности
Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:01
2022-12-19T12:18
туризм
в мире
airbus a330
гонолулу
гавайи
пассажиры
травмы
новости - туризм
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу. Двадцать пациентов, в числе которых дети от 14 месяцев, были госпитализированы, состояние 11 врачи оценивают как серьезное. Отмечается, что у них диагностированы травмы головы, потеря сознания, ушибы и порезы. Лайнер Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в турбулентность примерно за полчаса до посадки в Гонолулу. Представители компании Hawaiian Airlines не уточняют, были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности в момент инцидента.
https://ria.ru/20221218/pegasus-1839523757.html
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в мире, airbus a330, гонолулу, гавайи, пассажиры, травмы, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Airbus A330, Гонолулу, Гавайи, Пассажиры, травмы, Новости - Туризм, Туризм
11:01 19.12.2022 (обновлено: 12:18 19.12.2022)
 
Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности

В США свыше 30 авиапассажиров рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу.
Двадцать пациентов, в числе которых дети от 14 месяцев, были госпитализированы, состояние 11 врачи оценивают как серьезное.
Отмечается, что у них диагностированы травмы головы, потеря сознания, ушибы и порезы.
Лайнер Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в турбулентность примерно за полчаса до посадки в Гонолулу. Представители компании Hawaiian Airlines не уточняют, были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности в момент инцидента.
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 14:00Туризм
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ТуризмВ миреAirbus A330ГонолулуГавайиПассажирытравмыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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