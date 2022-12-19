https://ria.ru/20221219/turbulentnost-1839658642.html

Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности

Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности - РИА Новости, 19.12.2022

Пассажиры рейса на Гавайи получили травмы из-за турбулентности

Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:01

2022-12-19T11:01

2022-12-19T12:18

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Тридцать шесть человек получили травмы, когда их самолет попал в турбулентность по пути на Гавайи, сообщило местное издание Star Advertiser со ссылкой на представителя скорой помощи города Гонолулу. Двадцать пациентов, в числе которых дети от 14 месяцев, были госпитализированы, состояние 11 врачи оценивают как серьезное. Отмечается, что у них диагностированы травмы головы, потеря сознания, ушибы и порезы. Лайнер Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в турбулентность примерно за полчаса до посадки в Гонолулу. Представители компании Hawaiian Airlines не уточняют, были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности в момент инцидента.

https://ria.ru/20221218/pegasus-1839523757.html

гонолулу

гавайи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, airbus a330, гонолулу, гавайи, пассажиры, травмы, новости - туризм, туризм