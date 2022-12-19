https://ria.ru/20221219/tsar-1839671147.html
В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза
В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза - РИА Новости, 19.12.2022
В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза
Комплекс зданий представительства Евросоюза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:08
2022-12-19T11:08
2022-12-19T12:13
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комплекс зданий представительства Евросоюза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги. "Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы", - написал в Twitter посол ЕС в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер. Это не первый инцидент с иностранными представительствами в ЦАР в последнее время. В пятницу утром в кабинете главы Русского дома в Банги Дмитрия Сытого взорвалась направленная ему посылка. Он был госпитализирован.
https://ria.ru/20221219/tsar-1839668016.html
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в мире, банги, цар, евросоюз
В мире, Банги, ЦАР, Евросоюз
11:08 19.12.2022 (обновлено: 12:13 19.12.2022)
В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза
Посол Карпентер: в столице ЦАР Банги сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза