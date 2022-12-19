https://ria.ru/20221219/tsar-1839671147.html

В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза

В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза - РИА Новости, 19.12.2022

В ЦАР сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза

Комплекс зданий представительства Евросоюза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:08

2022-12-19T11:08

2022-12-19T12:13

в мире

банги

цар

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комплекс зданий представительства Евросоюза сгорел в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги. "Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы", - написал в Twitter посол ЕС в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер. Это не первый инцидент с иностранными представительствами в ЦАР в последнее время. В пятницу утром в кабинете главы Русского дома в Банги Дмитрия Сытого взорвалась направленная ему посылка. Он был госпитализирован.

https://ria.ru/20221219/tsar-1839668016.html

банги

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, банги, цар, евросоюз