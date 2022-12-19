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Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения
Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения - РИА Новости, 19.12.2022
Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения
Состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь, принято решение о его экстренной эвакуации, сообщил РИА... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:59
2022-12-19T10:59
2022-12-19T12:19
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МОСКВА, 19 дек-РИА Новости. Состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь, принято решение о его экстренной эвакуации, сообщил РИА Новости пресс секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.Ранее в посольство РФ в ЦАР сообщало, что главе Русского дома понадобится экстренная эвакуация в Россию.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством.
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в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар, dhl, здоровье - общество
В мире, ЦАР, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, DHL, Здоровье - Общество
10:59 19.12.2022 (обновлено: 12:19 19.12.2022)
Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения
Посольство России в ЦАР : главу Русского дома Сытого экстренно эвакуируют после покушения