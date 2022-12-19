https://ria.ru/20221219/trevoga-1839623982.html
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 19.12.2022
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:55
2022-12-19T01:55
2022-12-19T01:55
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
запорожская область
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Украине территориях Запорожской области.
https://ria.ru/20221218/trevoga-1839521499.html
украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога