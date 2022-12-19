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Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности - РИА Новости, 19.12.2022
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Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности
Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности - РИА Новости, 19.12.2022
Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности
Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:13
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дональд трамп
адам шифф
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в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. В понедельник комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором, по информации телеканала CNN, будет принято решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем статьям. Трамп, по его словам нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, требовал от официальных лиц найти "несуществующие" голоса в свою поддержку и, наконец, натравил на Капитолий "жаждущую крови толпу". "Если это не преступление, то ничто не преступление", - сказал Шифф, который возглавляет комитет палаты представителей по разведке. По данным CNN, комитет будет рекомендовать предъявить Трампу обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате.
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дональд трамп, адам шифф, сша, в мире, джо байден
Дональд Трамп, Адам Шифф, США, В мире, Джо Байден
01:13 19.12.2022 (обновлено: 05:36 19.12.2022)
 
Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Конгрессмен Шифф: оснований для привлечения Трампа к уголовной ответственности достаточно

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
В понедельник комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором, по информации телеканала CNN, будет принято решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем статьям.
"Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными", - сказал Шифф в интервью CNN.
Трамп, по его словам нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, требовал от официальных лиц найти "несуществующие" голоса в свою поддержку и, наконец, натравил на Капитолий "жаждущую крови толпу".
"Если это не преступление, то ничто не преступление", - сказал Шифф, который возглавляет комитет палаты представителей по разведке. По данным CNN, комитет будет рекомендовать предъявить Трампу обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства.
Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа
 
Дональд ТрампАдам ШиффСШАВ миреДжо Байден
 
 
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