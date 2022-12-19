https://ria.ru/20221219/tramp-1839621293.html

Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности - РИА Новости, 19.12.2022

Конгрессмен заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T01:13

2022-12-19T01:13

2022-12-19T05:36

дональд трамп

адам шифф

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточно оснований предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. В понедельник комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором, по информации телеканала CNN, будет принято решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем статьям. Трамп, по его словам нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, требовал от официальных лиц найти "несуществующие" голоса в свою поддержку и, наконец, натравил на Капитолий "жаждущую крови толпу". "Если это не преступление, то ничто не преступление", - сказал Шифф, который возглавляет комитет палаты представителей по разведке. По данным CNN, комитет будет рекомендовать предъявить Трампу обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства. Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент в связи с событиями 6 января 2021 года - штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента, но инициатива не получила достаточной поддержки в сенате.

https://ria.ru/20221208/tramp-1837209929.html

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дональд трамп, адам шифф, сша, в мире, джо байден