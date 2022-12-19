https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839718429.html
Еврокомиссия предложила ужесточить правила борьбы с торговлей людьми
Еврокомиссия предложила ужесточить правила борьбы с торговлей людьми - РИА Новости, 19.12.2022
Еврокомиссия предложила ужесточить правила борьбы с торговлей людьми
Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ужесточить правила борьбы против торговли людьми, в частности, ввести уголовное наказание не только за... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:47
2022-12-19T13:47
2022-12-19T13:47
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ужесточить правила борьбы против торговли людьми, в частности, ввести уголовное наказание не только за предоставление таких услуг, но и за их использование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. "ЕС должен внедрить более строгие правила для предотвращения и борьбы с торговлей людьми и для защиты жертв. Мы не можем допустить, чтобы пользователи услуг, полученных в результате эксплуатации жертв, знавшие заведомо об этих нарушениях, оставались безнаказанными. Поэтому мы предлагаем государствам-членам Евросоюза ввести уголовное наказание за сознательное использование услуг, полученных в результате эксплуатации жертв", - сказала европейский комиссар. Предлагается вводить наказание за такие преступления не только против физических, но и против юридических лиц. Еврокомиссия также выступает за введение обязательного уголовного наказания за принудительные браки или принудительное усыновление. По данным Еврокомиссии, только в Европейском союзе семь тысяч человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми. При этом преступники зарабатывают до 2,7 миллиарда евро. Однако эти данные могут быть сильно занижены из-за недостатка информации. По словам еврокомиссара по внутренним делам, экономический спад в связи с пандемией коронавируса, цифровизация общества, а также украинский кризис "открыли новые возможности эксплуатации беззащитных людей для получения финансовой выгоды". Большинство жертв таких преступлений – женщины и девочки, однако также фиксируется и рост мужчин, сталкивающихся с подобными нарушениями. В частности, мужчин зачастую насильно заставляют работать на стройках. Еврокомиссия предлагает принять соответствующую директиву, которую должны будут одобрить Европарламент и Совет ЕС. В случае ее принятия, государства-члены Евросоюза должны будут ввести соответствующие поправки в национальное законодательство.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Еврокомиссия предложила ужесточить правила борьбы с торговлей людьми
Еврокомиссия предложила ввести уголовное наказание за использование услуг торговцев людьми
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ужесточить правила борьбы против торговли людьми, в частности, ввести уголовное наказание не только за предоставление таких услуг, но и за их использование, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
"ЕС
должен внедрить более строгие правила для предотвращения и борьбы с торговлей людьми и для защиты жертв. Мы не можем допустить, чтобы пользователи услуг, полученных в результате эксплуатации жертв, знавшие заведомо об этих нарушениях, оставались безнаказанными. Поэтому мы предлагаем государствам-членам Евросоюза ввести уголовное наказание за сознательное использование услуг, полученных в результате эксплуатации жертв", - сказала европейский комиссар.
Предлагается вводить наказание за такие преступления не только против физических, но и против юридических лиц.
Еврокомиссия также выступает за введение обязательного уголовного наказания за принудительные браки или принудительное усыновление.
По данным Еврокомиссии, только в Европейском союзе семь тысяч человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми. При этом преступники зарабатывают до 2,7 миллиарда евро. Однако эти данные могут быть сильно занижены из-за недостатка информации.
По словам еврокомиссара по внутренним делам, экономический спад в связи с пандемией коронавируса, цифровизация общества, а также украинский кризис "открыли новые возможности эксплуатации беззащитных людей для получения финансовой выгоды".
Большинство жертв таких преступлений – женщины и девочки, однако также фиксируется и рост мужчин, сталкивающихся с подобными нарушениями. В частности, мужчин зачастую насильно заставляют работать на стройках.
Еврокомиссия предлагает принять соответствующую директиву, которую должны будут одобрить Европарламент
и Совет ЕС. В случае ее принятия, государства-члены Евросоюза должны будут ввести соответствующие поправки в национальное законодательство.