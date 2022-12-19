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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для проведения учений

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для проведения учений - РИА Новости, 19.12.2022

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для проведения учений

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие" 21-27 декабря, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T05:20

2022-12-19T05:20

2022-12-19T12:24

россия

владивосток

китай

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие" 21-27 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Военно-морской флот России на учении представят флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный", - уточнили в ведомстве. Сообщается, что помимо корабельной составляющей к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты от обеих стран.

https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

россия

владивосток

китай

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Выход кораблей Тихоокеанского флота на российско-китайские учения Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел на российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые пройдут 21-27 декабря в Восточно-Китайском море. От России на маневрах будут флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников" и два корвета. 2022-12-19T05:20 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владивосток, китай, тихоокеанский флот вмф россии