Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Выставка "Казаки: дорогами войны" открылась в рамках площадки "Казачья арт-резиденция" в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).В экспозиции представлены фотографии и картины казачьего батальона "Терек", выполняющего задачи специальной военной операции.Выставка начинается с фотографии отряда, во главе которого стоит атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Остап добавил, что их командир – боевой офицер, служивший в Чечне, на Северном Кавказе, и именно благодаря ему "Терек" двигается вперед.Казаки на картинахОдин из главных экспонатов выставки – картина "Прадед моего прадеда", которую написал Вячеслав Лещев. По словам Остапа, в ней заключается идеология современных казаков.Художник в свою очередь добавил, что картина "Прадед моего прадеда" обращена к потомкам казаков – тем, кто помнит свой род.Следующая картина была написана по фотографии и называется "Во всеоружии". Это боевой набор казака-разведчика – рюкзак Остапа, который он привез с собой на выставку и поставил прямо под изображение, чтобы показать, что все здесь настоящее."Это мой рюкзак, я его даже постирать не успел. Это, братцы, не постановка, у нас разведка БПЛА, нас чуть-чуть обложили, то есть выходить из посадки было нельзя. Мы сидим, я ребят в окоп положил. У меня псалтырь, который я уже лет 15, наверное, ношу, читаю, он скотчем замотанный. Мы помолились, я все разложил и сфотографировал. Здесь стоит рюкзак, с которым я воюю, он же на картине – все живое", – рассказал Остап.В экспозиции рядом с портретом есть фотография, которая сразу приковывает к себе внимание, но оказывается, что за ней скрывается трагичная история – атаман станицы Староникольской Владимир Туранов с позывным Дед погиб при исполнении воинского долга."Есть казаки, которые в казачество играют. Про них говорят злопыхатели “ряженые”. Есть казаки, которые в казачество работают, есть казаки, которые в казачество живут. Живут и умирают, погибают так, как погиб казак Дед – атаман одной из станиц погиб весной под Изюмом, посмертно награжден орденом Мужества, и Вячеслав написал его картину", – сказал Остап.Настоящие людиВ отряд "Терек" входят казаки и бойцы-добровольцы из восьми казачьих войск со всех регионов Северного Кавказа – как говорит Остап, от Анапы до Дербента, от Черного моря до Каспия. Многие из них стали прототипами героев картин Лещева, но случалось и наоборот.К примеру, фотография, которая повторяет сюжет картины "Берегу границу как ока зеницу", на самом деле постановочная."Это, ребята, обратный прототип. Я смотрю на картину и думаю, как же этот казак похож на нашего Борзу! Он сутки мне искал ящики оружейные, чтобы сделать это фото", – поделился Остап.Не обошлось на выставке и без фотографий котов – в какой-то момент один из разведчиков увидел на своем спальнике беззаботно спящее животное, которое никуда уходить не собиралось."Там очень много мышей. Боец охраняет свое, а Уголек – свое", – поделился Остап.У каждой картины есть своя история, даже если она была написана три года назад. На "Казачьей науке" изображен отец, который учит своего сына стрелять. Сегодня этот казак с позывным Егерь служит в батальоне "Терек". И выяснилось это абсолютно случайно."Я вижу эту картину и говорю: “Слава, скинь нам ее в исходнике, чтобы добавить в экспозицию”. Он отвечает: “Это, допустим, Иванов (фамилию не буду говорить) из вашего отряда”. Я отвечаю: “Да, у нас есть Иванов”. Шлю Егерю фотографию и говорю: ”Иванов на этом фото – наш боец? Найди мне этого Иванова, передай ему привет от Лещева, потому что он стал прототипом этой картины”. Егерь отвечает: “Да, и ему от меня передай”. Я ничего не понимаю, а его командир говорит: “Егерь – это и есть Иванов”. То есть я с человеком переписываюсь, месяц с ним прослужил и не знал, что на картине он", – рассказал Остап.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Выставка "Казаки: дорогами войны" открылась в рамках площадки "Казачья арт-резиденция" в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
В экспозиции представлены фотографии и картины казачьего батальона "Терек", выполняющего задачи специальной военной операции.
"Сейчас перед вами фотографии, картины, которые делали бойцы, воюющие на фронте под Донецком, на берегу Днепра. Эту часть экспозиции мы делали с терским казаком, казачьим художником Вячеславом Лещевым. Именно он, получая от нас фотографии, цифровой кистью писал эти работы", – поделился разведчик батальона "Терек" с позывным Остап, кубанский казак, студент-заочник филиала МГУТУ в городе Темрюке.
Выставка начинается с фотографии отряда, во главе которого стоит атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Остап добавил, что их командир – боевой офицер, служивший в Чечне, на Северном Кавказе, и именно благодаря ему "Терек" двигается вперед.
Один из главных экспонатов выставки – картина "Прадед моего прадеда", которую написал Вячеслав Лещев. По словам Остапа, в ней заключается идеология современных казаков.
"Глядя на картину “Прадед моего прадеда”, мы, современные казаки, которые дерзали быть похожими и достойными своих предков, смотрим в отражения Ермака, Платова и понимаем, что мы сегодня –карлики на плечах атлантов, но в нас есть их код. Ис божьей помощью, под покровом Богородицы и за помощью архистратига Михаила мы можем вынести тот крест, вынести то, что послано нашему поколению, и тоже что-то в историю казачества вписать", – поделился он.
Художник в свою очередь добавил, что картина "Прадед моего прадеда" обращена к потомкам казаков – тем, кто помнит свой род.
Следующая картина была написана по фотографии и называется "Во всеоружии". Это боевой набор казака-разведчика – рюкзак Остапа, который он привез с собой на выставку и поставил прямо под изображение, чтобы показать, что все здесь настоящее.
"Это мой рюкзак, я его даже постирать не успел. Это, братцы, не постановка, у нас разведка БПЛА, нас чуть-чуть обложили, то есть выходить из посадки было нельзя. Мы сидим, я ребят в окоп положил. У меня псалтырь, который я уже лет 15, наверное, ношу, читаю, он скотчем замотанный. Мы помолились, я все разложил и сфотографировал. Здесь стоит рюкзак, с которым я воюю, он же на картине – все живое", – рассказал Остап.
В экспозиции рядом с портретом есть фотография, которая сразу приковывает к себе внимание, но оказывается, что за ней скрывается трагичная история – атаман станицы Староникольской Владимир Туранов с позывным Дед погиб при исполнении воинского долга.
"Есть казаки, которые в казачество играют. Про них говорят злопыхатели “ряженые”. Есть казаки, которые в казачество работают, есть казаки, которые в казачество живут. Живут и умирают, погибают так, как погиб казак Дед – атаман одной из станиц погиб весной под Изюмом, посмертно награжден орденом Мужества, и Вячеслав написал его картину", – сказал Остап.
Атаман станицы Староникольской Владимир Туранов. Позывной "Дед". Погиб при выполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества посмертно
Настоящие люди
В отряд "Терек" входят казаки и бойцы-добровольцы из восьми казачьих войск со всех регионов Северного Кавказа – как говорит Остап, от Анапы до Дербента, от Черного моря до Каспия. Многие из них стали прототипами героев картин Лещева, но случалось и наоборот.
К примеру, фотография, которая повторяет сюжет картины "Берегу границу как ока зеницу", на самом деле постановочная.
Кот Уголек в поясе разведчика батальона "Терек" и в работе художника проекта "Я вижу"
У каждой картины есть своя история, даже если она была написана три года назад. На "Казачьей науке" изображен отец, который учит своего сына стрелять. Сегодня этот казак с позывным Егерь служит в батальоне "Терек". И выяснилось это абсолютно случайно.
"Я вижу эту картину и говорю: “Слава, скинь нам ее в исходнике, чтобы добавить в экспозицию”. Он отвечает: “Это, допустим, Иванов (фамилию не буду говорить) из вашего отряда”. Я отвечаю: “Да, у нас есть Иванов”. Шлю Егерю фотографию и говорю: ”Иванов на этом фото – наш боец? Найди мне этого Иванова, передай ему привет от Лещева, потому что он стал прототипом этой картины”. Егерь отвечает: “Да, и ему от меня передай”. Я ничего не понимаю, а его командир говорит: “Егерь – это и есть Иванов”. То есть я с человеком переписываюсь, месяц с ним прослужил и не знал, что на картине он", – рассказал Остап.
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