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Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки - РИА Новости, 19.12.2022
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Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки
Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки - РИА Новости, 19.12.2022
Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки
Выставка "Казаки: дорогами войны" открылась в рамках площадки "Казачья арт-резиденция" в Московском государственном университете технологий и управления имени... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:06
2022-12-19T19:06
российское казачество
российское казачество
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Выставка "Казаки: дорогами войны" открылась в рамках площадки "Казачья арт-резиденция" в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).В экспозиции представлены фотографии и картины казачьего батальона "Терек", выполняющего задачи специальной военной операции.Выставка начинается с фотографии отряда, во главе которого стоит атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Остап добавил, что их командир – боевой офицер, служивший в Чечне, на Северном Кавказе, и именно благодаря ему "Терек" двигается вперед.Казаки на картинахОдин из главных экспонатов выставки – картина "Прадед моего прадеда", которую написал Вячеслав Лещев. По словам Остапа, в ней заключается идеология современных казаков.Художник в свою очередь добавил, что картина "Прадед моего прадеда" обращена к потомкам казаков – тем, кто помнит свой род.Следующая картина была написана по фотографии и называется "Во всеоружии". Это боевой набор казака-разведчика – рюкзак Остапа, который он привез с собой на выставку и поставил прямо под изображение, чтобы показать, что все здесь настоящее."Это мой рюкзак, я его даже постирать не успел. Это, братцы, не постановка, у нас разведка БПЛА, нас чуть-чуть обложили, то есть выходить из посадки было нельзя. Мы сидим, я ребят в окоп положил. У меня псалтырь, который я уже лет 15, наверное, ношу, читаю, он скотчем замотанный. Мы помолились, я все разложил и сфотографировал. Здесь стоит рюкзак, с которым я воюю, он же на картине – все живое", – рассказал Остап.В экспозиции рядом с портретом есть фотография, которая сразу приковывает к себе внимание, но оказывается, что за ней скрывается трагичная история – атаман станицы Староникольской Владимир Туранов с позывным Дед погиб при исполнении воинского долга."Есть казаки, которые в казачество играют. Про них говорят злопыхатели “ряженые”. Есть казаки, которые в казачество работают, есть казаки, которые в казачество живут. Живут и умирают, погибают так, как погиб казак Дед – атаман одной из станиц погиб весной под Изюмом, посмертно награжден орденом Мужества, и Вячеслав написал его картину", – сказал Остап.Настоящие людиВ отряд "Терек" входят казаки и бойцы-добровольцы из восьми казачьих войск со всех регионов Северного Кавказа – как говорит Остап, от Анапы до Дербента, от Черного моря до Каспия. Многие из них стали прототипами героев картин Лещева, но случалось и наоборот.К примеру, фотография, которая повторяет сюжет картины "Берегу границу как ока зеницу", на самом деле постановочная."Это, ребята, обратный прототип. Я смотрю на картину и думаю, как же этот казак похож на нашего Борзу! Он сутки мне искал ящики оружейные, чтобы сделать это фото", – поделился Остап.Не обошлось на выставке и без фотографий котов – в какой-то момент один из разведчиков увидел на своем спальнике беззаботно спящее животное, которое никуда уходить не собиралось."Там очень много мышей. Боец охраняет свое, а Уголек – свое", – поделился Остап.У каждой картины есть своя история, даже если она была написана три года назад. На "Казачьей науке" изображен отец, который учит своего сына стрелять. Сегодня этот казак с позывным Егерь служит в батальоне "Терек". И выяснилось это абсолютно случайно."Я вижу эту картину и говорю: “Слава, скинь нам ее в исходнике, чтобы добавить в экспозицию”. Он отвечает: “Это, допустим, Иванов (фамилию не буду говорить) из вашего отряда”. Я отвечаю: “Да, у нас есть Иванов”. Шлю Егерю фотографию и говорю: ”Иванов на этом фото – наш боец? Найди мне этого Иванова, передай ему привет от Лещева, потому что он стал прототипом этой картины”. Егерь отвечает: “Да, и ему от меня передай”. Я ничего не понимаю, а его командир говорит: “Егерь – это и есть Иванов”. То есть я с человеком переписываюсь, месяц с ним прослужил и не знал, что на картине он", – рассказал Остап.
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российское казачество, северный кавказ, россия
Российское казачество, Российское казачество, Северный Кавказ, Россия
19:06 19.12.2022
 

Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки

© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Разведчик батальона "Терек" с позывным "Остап", кубанский казак, студент-заочник филиала МГУТУ в городе Темрюк
Разведчик батальона Терек с позывным Остап, кубанский казак, студент-заочник филиала МГУТУ в городе Темрюк
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Выставка "Казаки: дорогами войны" открылась в рамках площадки "Казачья арт-резиденция" в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
В экспозиции представлены фотографии и картины казачьего батальона "Терек", выполняющего задачи специальной военной операции.

"Сейчас перед вами фотографии, картины, которые делали бойцы, воюющие на фронте под Донецком, на берегу Днепра. Эту часть экспозиции мы делали с терским казаком, казачьим художником Вячеславом Лещевым. Именно он, получая от нас фотографии, цифровой кистью писал эти работы", – поделился разведчик батальона "Терек" с позывным Остап, кубанский казак, студент-заочник филиала МГУТУ в городе Темрюке.

Выставка начинается с фотографии отряда, во главе которого стоит атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Остап добавил, что их командир – боевой офицер, служивший в Чечне, на Северном Кавказе, и именно благодаря ему "Терек" двигается вперед.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Бойцы казачьего батальона "Терек" с атаманом Терского войскового казачьего общества В.В.Кузнецовым на линии боестолкновения на Угледарском направлении
Бойцы казачьего батальона Терек с атаманом Терского войскового казачьего общества В.В.Кузнецовым на линии боестолкновения на Угледарском направлении
1 из 3
Бойцы казачьего батальона "Терек" с атаманом Терского войскового казачьего общества В.В.Кузнецовым на линии боестолкновения на Угледарском направлении
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Выставка "Казаки: дорогами войны"
Выставка Казаки: дорогами войны
2 из 3
Выставка "Казаки: дорогами войны"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Разведчик рассказывает об истории фотографии
Разведчик рассказывает об истории фотографии
3 из 3
Разведчик рассказывает об истории фотографии
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
1 из 3
Бойцы казачьего батальона "Терек" с атаманом Терского войскового казачьего общества В.В.Кузнецовым на линии боестолкновения на Угледарском направлении
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
2 из 3
Выставка "Казаки: дорогами войны"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
3 из 3
Разведчик рассказывает об истории фотографии
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"

Казаки на картинах

Один из главных экспонатов выставки – картина "Прадед моего прадеда", которую написал Вячеслав Лещев. По словам Остапа, в ней заключается идеология современных казаков.

"Глядя на картину “Прадед моего прадеда”, мы, современные казаки, которые дерзали быть похожими и достойными своих предков, смотрим в отражения Ермака, Платова и понимаем, что мы сегодня –карлики на плечах атлантов, но в нас есть их код. Ис божьей помощью, под покровом Богородицы и за помощью архистратига Михаила мы можем вынести тот крест, вынести то, что послано нашему поколению, и тоже что-то в историю казачества вписать", – поделился он.

Художник в свою очередь добавил, что картина "Прадед моего прадеда" обращена к потомкам казаков – тем, кто помнит свой род.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Художник Лещев рассказывает о своей картине
Художник Лещев рассказывает о своей картине
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Художник Лещев рассказывает о своей картине
Следующая картина была написана по фотографии и называется "Во всеоружии". Это боевой набор казака-разведчика – рюкзак Остапа, который он привез с собой на выставку и поставил прямо под изображение, чтобы показать, что все здесь настоящее.
"Это мой рюкзак, я его даже постирать не успел. Это, братцы, не постановка, у нас разведка БПЛА, нас чуть-чуть обложили, то есть выходить из посадки было нельзя. Мы сидим, я ребят в окоп положил. У меня псалтырь, который я уже лет 15, наверное, ношу, читаю, он скотчем замотанный. Мы помолились, я все разложил и сфотографировал. Здесь стоит рюкзак, с которым я воюю, он же на картине – все живое", – рассказал Остап.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)""Боевой набор" казака-разведчика батальона Терек на фото и в работе художника-казака В.Лещева
Боевой набор казака-разведчика батальона Терек на фото и в работе художника-казака В.Лещева
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"Боевой набор" казака-разведчика батальона Терек на фото и в работе художника-казака В.Лещева
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Рюкзак "Остапа"
Рюкзак Остапа
2 из 2
Рюкзак "Остапа"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
1 из 2
"Боевой набор" казака-разведчика батальона Терек на фото и в работе художника-казака В.Лещева
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
2 из 2
Рюкзак "Остапа"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
В экспозиции рядом с портретом есть фотография, которая сразу приковывает к себе внимание, но оказывается, что за ней скрывается трагичная история – атаман станицы Староникольской Владимир Туранов с позывным Дед погиб при исполнении воинского долга.
"Есть казаки, которые в казачество играют. Про них говорят злопыхатели “ряженые”. Есть казаки, которые в казачество работают, есть казаки, которые в казачество живут. Живут и умирают, погибают так, как погиб казак Дед – атаман одной из станиц погиб весной под Изюмом, посмертно награжден орденом Мужества, и Вячеслав написал его картину", – сказал Остап.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Атаман станицы Староникольской Владимир Туранов. Позывной "Дед". Погиб при выполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества посмертно
Атаман станицы Староникольской Владимир Туранов. Позывной Дед. Погиб при выполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества посмертно
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Атаман станицы Староникольской Владимир Туранов. Позывной "Дед". Погиб при выполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества посмертно

Настоящие люди

В отряд "Терек" входят казаки и бойцы-добровольцы из восьми казачьих войск со всех регионов Северного Кавказа – как говорит Остап, от Анапы до Дербента, от Черного моря до Каспия. Многие из них стали прототипами героев картин Лещева, но случалось и наоборот.
К примеру, фотография, которая повторяет сюжет картины "Берегу границу как ока зеницу", на самом деле постановочная.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Боец казачьего батальона "Терек" и работа художника-казака В.Лещева
Боец казачьего батальона Терек и работа художника-казака В.Лещева
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Боец казачьего батальона "Терек" и работа художника-казака В.Лещева
"Это, ребята, обратный прототип. Я смотрю на картину и думаю, как же этот казак похож на нашего Борзу! Он сутки мне искал ящики оружейные, чтобы сделать это фото", – поделился Остап.
Не обошлось на выставке и без фотографий котов – в какой-то момент один из разведчиков увидел на своем спальнике беззаботно спящее животное, которое никуда уходить не собиралось.
"Там очень много мышей. Боец охраняет свое, а Уголек – свое", – поделился Остап.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Кот Уголек в поясе разведчика батальона "Терек" и в работе художника проекта "Я вижу"
Кот Уголек в поясе разведчика батальона Терек и в работе художника проекта Я вижу
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Кот Уголек в поясе разведчика батальона "Терек" и в работе художника проекта "Я вижу"
У каждой картины есть своя история, даже если она была написана три года назад. На "Казачьей науке" изображен отец, который учит своего сына стрелять. Сегодня этот казак с позывным Егерь служит в батальоне "Терек". И выяснилось это абсолютно случайно.
"Я вижу эту картину и говорю: “Слава, скинь нам ее в исходнике, чтобы добавить в экспозицию”. Он отвечает: “Это, допустим, Иванов (фамилию не буду говорить) из вашего отряда”. Я отвечаю: “Да, у нас есть Иванов”. Шлю Егерю фотографию и говорю: ”Иванов на этом фото – наш боец? Найди мне этого Иванова, передай ему привет от Лещева, потому что он стал прототипом этой картины”. Егерь отвечает: “Да, и ему от меня передай”. Я ничего не понимаю, а его командир говорит: “Егерь – это и есть Иванов”. То есть я с человеком переписываюсь, месяц с ним прослужил и не знал, что на картине он", – рассказал Остап.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Прототипом картины В.Лещева стало фото трехлетней давности, на котором опытный казак обучает казачонка основам работы с оружием
Прототипом картины В.Лещева стало фото трехлетней давности, на котором опытный казак обучает казачонка основам работы с оружием
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Прототипом картины В.Лещева стало фото трехлетней давности, на котором опытный казак обучает казачонка основам работы с оружием
 
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