https://ria.ru/20221219/tatarstan-1839632560.html

В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков

В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков - РИА Новости, 19.12.2022

В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков

Движение грузового транспорта и автобусов, ограниченное в Татарстане с вечера воскресенья из-за непогоды, возобновлено, сообщает Волго-Вятское управление... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:05

2022-12-19T07:05

2022-12-19T07:05

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение грузового транспорта и автобусов, ограниченное в Татарстане с вечера воскресенья из-за непогоды, возобновлено, сообщает Волго-Вятское управление автодорог. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, с 18.00 воскресенья до 18.00 понедельника в республике местами прогнозировались ночью ледяной дождь, ночью и днем - гололед, метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами ночью 15-20 метров в секунду, днем 15-17 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица. "С 5.00 мск возобновлено движение грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на федеральных и региональных автомобильных дорогах. Общая продолжительность ограничения движения из-за плохих климатических условий составила шесть часов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html

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республика татарстан (татарстан)