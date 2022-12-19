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В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков - РИА Новости, 19.12.2022
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В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков
В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков - РИА Новости, 19.12.2022
В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков
Движение грузового транспорта и автобусов, ограниченное в Татарстане с вечера воскресенья из-за непогоды, возобновлено, сообщает Волго-Вятское управление... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:05
2022-12-19T07:05
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение грузового транспорта и автобусов, ограниченное в Татарстане с вечера воскресенья из-за непогоды, возобновлено, сообщает Волго-Вятское управление автодорог. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, с 18.00 воскресенья до 18.00 понедельника в республике местами прогнозировались ночью ледяной дождь, ночью и днем - гололед, метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами ночью 15-20 метров в секунду, днем 15-17 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица. "С 5.00 мск возобновлено движение грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на федеральных и региональных автомобильных дорогах. Общая продолжительность ограничения движения из-за плохих климатических условий составила шесть часов", - говорится в сообщении.
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан (Татарстан)
07:05 19.12.2022
 
В Татарстане после непогоды возобновили движение автобусов и грузовиков

Движение грузовиков и автобусов, ограниченное в Татарстане из-за непогоды, возобновлено

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСильный снегопад в Татарстане
Сильный снегопад в Татарстане - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сильный снегопад в Татарстане. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение грузового транспорта и автобусов, ограниченное в Татарстане с вечера воскресенья из-за непогоды, возобновлено, сообщает Волго-Вятское управление автодорог.
По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, с 18.00 воскресенья до 18.00 понедельника в республике местами прогнозировались ночью ледяной дождь, ночью и днем - гололед, метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами ночью 15-20 метров в секунду, днем 15-17 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.
Самолет над международным аэропортом Казань - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:13Туризм
Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды
"С 5.00 мск возобновлено движение грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на федеральных и региональных автомобильных дорогах. Общая продолжительность ограничения движения из-за плохих климатических условий составила шесть часов", - говорится в сообщении.
 
Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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