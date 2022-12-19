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Корабль ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Корабль ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе - РИА Новости, 19.12.2022

Корабль ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Корвет (корабль второго ранга) военно-морских сил (ВМС) Таиланда "Сукхотхаи" затонул около полуночи во время патрулирования в Сиамском заливе, 75 моряков... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:57

2022-12-19T08:57

2022-12-19T09:13

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БАНГКОК, 19 дек – РИА Новости. Корвет (корабль второго ранга) военно-морских сил (ВМС) Таиланда "Сукхотхаи" затонул около полуночи во время патрулирования в Сиамском заливе, 75 моряков спасены, 31 человек пока остается в воде, идут интенсивные поиски, сообщает в понедельник пресс-служба ВМС Таиланда. Во время сильного волнения в Сиамском заливе в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкирикхан корабль сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, в результате произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей и другого оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ВМС. Потеряв ход и продолжая испытывать удары больших волн и порывы сильного ветра, корабль сильно накренился еще раз, не смог выправить крен, говорится в сообщении. В 00.12 по местному времени (20.12 мск воскресенья) корабль затонул. По информации ВМС, все 106 членов экипажа были на момент гибели судна в спасательных жилетах. По сигналу бедствия с "Сукхотхаи" поздно вечером в воскресенье началась поисково-спасательная операция с участием трех кораблей ВМС, нескольких гражданских судов, самолетов и вертолетов морской авиации ВМС, сообщает пресс-служба. Прибывший на место раньше всех и заставший "Сукхотхаи" еще на плаву корабль ВМС Таиланда "Крабури" попытался приблизиться к терпящему бедствие кораблю и пришвартоваться к его борту, чтобы помочь "Сукхотхаи" откачать воду, однако высокие волны и ветер помешали швартовке. Позже к месту происшествия подошли два гражданских буксира и танкер, а также прибыли вертолеты ВМС, сбросившие в море 8 надувных спасательных плотов, после чего суда начали принимать на борт оказавшихся в воде моряков "Сукхотхаи", сообщают ВМС Таиланда. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. К настоящему времени спасены 75 из 106 членов экипажа "Сукхотхаи", еще 31 человек "пока остается в воде", говорится в сообщении. Корвет "Сукхотхаи" был построен на судоверфи Tacoma в штате Вашингтон, США, в середине 1980-х годов и был принят на вооружение ВМС Таиланда в феврале 1987 года. Корабль предназначался для патрулирования, в том числе одиночного, а также для противолодочной борьбы и противовоздушной обороны в составе групп кораблей.

https://ria.ru/20221101/tayvan-1828302446.html

https://ria.ru/20220416/tunis-1783842851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, вашингтон (штат), сша