Рейтинг@Mail.ru
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/sunak-1839832465.html
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными - РИА Новости, 19.12.2022
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, так как российские войска... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:29
2022-12-19T19:29
украина
в мире
риши сунак
россия
владимир путин
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_62de1d0931bd1faa8839bd62172a9d69.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, так как российские войска находятся на территории республики. Слова главы британского кабмина приводит его канцелярия."Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал премьер.По его мнению, прекращение огня Россия использует для перегруппировки войск, поэтому переговоры нужно вести после вывода ее частей с Украины.Также Сунак призвал продолжать помогать Киеву, в том числе системами ПВО и бронетехникой, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, он выступил за усиление антироссийских санкций.Помимо прочего, премьер Британии допустил, что страны, входящие в состав Объединенных экспедиционных сил (помимо Соединенного Королевства, это государства Северной Европы, Балтии и Нидерланды) могут участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.Ранее против перемирия на российских условиях выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838406943.html
https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_144:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_798e1aa318adf7617854c8dcad76eac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, риши сунак, россия, владимир путин, анналена бербок
Украина, В мире, Риши Сунак, Россия, Владимир Путин, Анналена Бербок
19:29 19.12.2022
 
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными

Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными в нынешней ситуации

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, так как российские войска находятся на территории республики. Слова главы британского кабмина приводит его канцелярия.
"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал премьер.
По его мнению, прекращение огня Россия использует для перегруппировки войск, поэтому переговоры нужно вести после вывода ее частей с Украины.
Также Сунак призвал продолжать помогать Киеву, в том числе системами ПВО и бронетехникой, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, он выступил за усиление антироссийских санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:13
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине
Помимо прочего, премьер Британии допустил, что страны, входящие в состав Объединенных экспедиционных сил (помимо Соединенного Королевства, это государства Северной Европы, Балтии и Нидерланды) могут участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.
Ранее против перемирия на российских условиях выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 15:37Специальная военная операция на Украине
Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год
 
УкраинаВ миреРиши СунакРоссияВладимир ПутинАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала