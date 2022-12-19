Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными в нынешней ситуации
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, так как российские войска находятся на территории республики. Слова главы британского кабмина приводит его канцелярия.
"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал премьер.
По его мнению, прекращение огня Россия использует для перегруппировки войск, поэтому переговоры нужно вести после вывода ее частей с Украины.
Также Сунак призвал продолжать помогать Киеву, в том числе системами ПВО и бронетехникой, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, он выступил за усиление антироссийских санкций.
Помимо прочего, премьер Британии допустил, что страны, входящие в состав Объединенных экспедиционных сил (помимо Соединенного Королевства, это государства Северной Европы, Балтии и Нидерланды) могут участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.
Ранее против перемирия на российских условиях выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.