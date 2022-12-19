https://ria.ru/20221219/sud-1839718997.html
В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын
В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын - РИА Новости, 19.12.2022
В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын
Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын - вымогательством и грабежом они... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:50
2022-12-19T13:50
2022-12-19T13:50
происшествия
омск
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ОМСК, 19 дек - РИА Новости. Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын - вымогательством и грабежом они отняли у местных предпринимателей свыше 15 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник. Как считает следствие, ОПГ организовал в 2017 году 55-летний омич. Бандиты занимались вымогательством у предпринимателей, заинтересованных в незаконной обналичке. Бандиты убеждали их перечислять на счета аффилированных организаций деньги, после чего наличные не возвращали. "В 2019 года между членами группы возник конфликт, в результате чего организатор вышел из ее состава, а группировку возглавил его 25-летний сын с целью совершения вооруженных разбоев, вымогательств и грабежей. Злоумышленники похищали имущество предпринимателей, сопровождая это насильственными действиями – нападали и связывали, а также стреляли в одного из них из травматического пистолета. Таким образом ими были похищены более 9,3 миллиона рублей", - пояснили в пресс-службе. Участники ОПГ совершили множество преступлений. Так, в июле 2020 года они похитили автомобиль BMW из гаража на улице Энтузиастов в Омске, а в августе того же года, связав сторожей, вынесли оборудование из пейнтбольного клуба. С декабря 2020 года по январь 2021 члены банды похитили подставного директора одной из фирм и сняли с его счетов более миллиона рублей. Реальный владелец попытался заблокировать счета, на что бандиты пригрозили ему расправой, потребовали не обращаться в полицию, а когда он все-таки пошел в ОВД, забрать заявление и дать ложные показания, что никакое преступление не совершалось. Задерживали бандитов силами сотрудников полиции и СОБР. Во время обысков у них изъяли травматическое и пневматическое оружие и кастеты. На участников группы возбудили уголовные дела о мошенничестве, разбое, вымогательстве, грабеже, бандитизме, краже и так далее. Виновными никто себя не признал. Сейчас уголовное дело объемом более 70 томов направлено в Омский областной суд.
https://ria.ru/20220829/les-1812892809.html
https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын
В Омске будут судить семейную ОПГ в стиле 90-х, которой руководили отец с сыном
ОМСК, 19 дек - РИА Новости. Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын - вымогательством и грабежом они отняли у местных предпринимателей свыше 15 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник.
Как считает следствие, ОПГ организовал в 2017 году 55-летний омич. Бандиты занимались вымогательством у предпринимателей, заинтересованных в незаконной обналичке. Бандиты убеждали их перечислять на счета аффилированных организаций деньги, после чего наличные не возвращали.
"В 2019 года между членами группы возник конфликт, в результате чего организатор вышел из ее состава, а группировку возглавил его 25-летний сын с целью совершения вооруженных разбоев, вымогательств и грабежей. Злоумышленники похищали имущество предпринимателей, сопровождая это насильственными действиями – нападали и связывали, а также стреляли в одного из них из травматического пистолета. Таким образом ими были похищены более 9,3 миллиона рублей", - пояснили в пресс-службе.
Участники ОПГ совершили множество преступлений. Так, в июле 2020 года они похитили автомобиль BMW из гаража на улице Энтузиастов в Омске, а в августе того же года, связав сторожей, вынесли оборудование из пейнтбольного клуба.
С декабря 2020 года по январь 2021 члены банды похитили подставного директора одной из фирм и сняли с его счетов более миллиона рублей. Реальный владелец попытался заблокировать счета, на что бандиты пригрозили ему расправой, потребовали не обращаться в полицию, а когда он все-таки пошел в ОВД, забрать заявление и дать ложные показания, что никакое преступление не совершалось.
"За указанный период члены банды причинили ущерб на сумму свыше 3,8 миллиона рублей. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Задерживали бандитов силами сотрудников полиции и СОБР. Во время обысков у них изъяли травматическое и пневматическое оружие и кастеты. На участников группы возбудили уголовные дела о мошенничестве, разбое, вымогательстве, грабеже, бандитизме, краже и так далее.
Виновными никто себя не признал. Сейчас уголовное дело объемом более 70 томов направлено в Омский областной суд.