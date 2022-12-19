https://ria.ru/20221219/sud-1839718997.html

В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын

В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын - РИА Новости, 19.12.2022

В Омске будут судить ОПГ в стиле 90-х, которую возглавили отец и сын

Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын - вымогательством и грабежом они... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:50

2022-12-19T13:50

2022-12-19T13:50

происшествия

омск

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ОМСК, 19 дек - РИА Новости. Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын - вымогательством и грабежом они отняли у местных предпринимателей свыше 15 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник. Как считает следствие, ОПГ организовал в 2017 году 55-летний омич. Бандиты занимались вымогательством у предпринимателей, заинтересованных в незаконной обналичке. Бандиты убеждали их перечислять на счета аффилированных организаций деньги, после чего наличные не возвращали. "В 2019 года между членами группы возник конфликт, в результате чего организатор вышел из ее состава, а группировку возглавил его 25-летний сын с целью совершения вооруженных разбоев, вымогательств и грабежей. Злоумышленники похищали имущество предпринимателей, сопровождая это насильственными действиями – нападали и связывали, а также стреляли в одного из них из травматического пистолета. Таким образом ими были похищены более 9,3 миллиона рублей", - пояснили в пресс-службе. Участники ОПГ совершили множество преступлений. Так, в июле 2020 года они похитили автомобиль BMW из гаража на улице Энтузиастов в Омске, а в августе того же года, связав сторожей, вынесли оборудование из пейнтбольного клуба. С декабря 2020 года по январь 2021 члены банды похитили подставного директора одной из фирм и сняли с его счетов более миллиона рублей. Реальный владелец попытался заблокировать счета, на что бандиты пригрозили ему расправой, потребовали не обращаться в полицию, а когда он все-таки пошел в ОВД, забрать заявление и дать ложные показания, что никакое преступление не совершалось. Задерживали бандитов силами сотрудников полиции и СОБР. Во время обысков у них изъяли травматическое и пневматическое оружие и кастеты. На участников группы возбудили уголовные дела о мошенничестве, разбое, вымогательстве, грабеже, бандитизме, краже и так далее. Виновными никто себя не признал. Сейчас уголовное дело объемом более 70 томов направлено в Омский областной суд.

https://ria.ru/20220829/les-1812892809.html

https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html

омск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск