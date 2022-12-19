https://ria.ru/20221219/strelba-1839640369.html

В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме

В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме - РИА Новости, 19.12.2022

В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме

Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:01

2022-12-19T09:01

2022-12-19T09:01

в мире

канада

онтарио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию. Начальник местной полиции Джим Максвин заявил, что еще один человек пострадал и госпитализирован. Полиция ожидает, что пострадавший выживет. "Начальник региональной полиции Йорка заявил, что шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье (по местному времени - ред.).... По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

https://ria.ru/20221219/strelba-1839638759.html

канада

онтарио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, канада, онтарио