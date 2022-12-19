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В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме - РИА Новости, 19.12.2022
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В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме - РИА Новости, 19.12.2022
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:01
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в мире
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онтарио
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию. Начальник местной полиции Джим Максвин заявил, что еще один человек пострадал и госпитализирован. Полиция ожидает, что пострадавший выживет. "Начальник региональной полиции Йорка заявил, что шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье (по местному времени - ред.).... По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
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в мире, канада, онтарио
В мире, Канада, Онтарио
09:01 19.12.2022
 
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме

В канадской провинции Онтарио пять человек погибли при стрельбе в жилом доме

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Начальник местной полиции Джим Максвин заявил, что еще один человек пострадал и госпитализирован. Полиция ожидает, что пострадавший выживет.
"Начальник региональной полиции Йорка заявил, что шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье (по местному времени - ред.).... По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала.
Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
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