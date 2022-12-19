https://ria.ru/20221219/strelba-1839640369.html
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме - РИА Новости, 19.12.2022
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:01
2022-12-19T09:01
2022-12-19T09:01
в мире
канада
онтарио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию. Начальник местной полиции Джим Максвин заявил, что еще один человек пострадал и госпитализирован. Полиция ожидает, что пострадавший выживет. "Начальник региональной полиции Йорка заявил, что шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье (по местному времени - ред.).... По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
https://ria.ru/20221219/strelba-1839638759.html
канада
онтарио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_406:0:1786:1035_1920x0_80_0_0_b2410de3fa10c5d9d0a11ad54b785aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, онтарио
В Канаде пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
В канадской провинции Онтарио пять человек погибли при стрельбе в жилом доме
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в канадской провинции Онтарио, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал Global News
со ссылкой на полицию.
Начальник местной полиции Джим Максвин заявил, что еще один человек пострадал и госпитализирован. Полиция ожидает, что пострадавший выживет.
"Начальник региональной полиции Йорка заявил, что шесть человек погибли, в том числе подозреваемый, после стрельбы в кондоминиуме в городе Вон вечером в воскресенье (по местному времени - ред.).... По словам Максвина, полицейский выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего подозреваемый скончался", - говорится в сообщении телеканала.
Мотивы стрелявшего пока неизвестны.