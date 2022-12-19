https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839838116.html

Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине

Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине

Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:54

2022-12-19T19:54

2022-12-19T20:37

специальная военная операция на украине

украина

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сергей лавров

россия

сша

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам."То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", - добавил министр.По его словам, реакция Запада показала, что эти российские действия обеспечили провал западных геополитических игр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, сергей лавров, россия, сша