https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839838116.html
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине
Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:54
2022-12-19T19:54
2022-12-19T20:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам."То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", - добавил министр.По его словам, реакция Запада показала, что эти российские действия обеспечили провал западных геополитических игр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сергей лавров, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, США
19:54 19.12.2022 (обновлено: 20:37 19.12.2022)
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине
Лавров: СВО была необходима для срыва плана Запада по превращению Украины в "анти-Россию"
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам.
"То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США
на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", - добавил министр.
По его словам, реакция Запада показала, что эти российские действия обеспечили провал западных геополитических игр.