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Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839838116.html
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине
Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:54
2022-12-19T20:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
сша
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам."То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", - добавил министр.По его словам, реакция Запада показала, что эти российские действия обеспечили провал западных геополитических игр.
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украина, в мире, сергей лавров, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, США
19:54 19.12.2022 (обновлено: 20:37 19.12.2022)
 
Лавров отметил необходимость спецоперации на Украине

Лавров: СВО была необходима для срыва плана Запада по превращению Украины в "анти-Россию"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам.
"То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", - добавил министр.
По его словам, реакция Запада показала, что эти российские действия обеспечили провал западных геополитических игр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ЛавровРоссияСША
 
 
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