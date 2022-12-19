https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html

"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой

"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой - РИА Новости, 19.12.2022

"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой

Группа "Викинг" Западного военного округа обнаружила и уничтожила опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:15

2022-12-19T15:15

2022-12-19T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа обнаружила и уничтожила опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой, сообщил корреспондент РИА Новости. На кадрах с БПЛА, имеющихся в распоряжении агентства, видно, как наносится удар по зданию, в котором находилось до роты боевиков. Атака с применением противотанковой управляемой ракеты привела к серьезному пожару, вызванному, вероятно, возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов. Видео с беспилотника опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположен укрепрайон украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.Как заявил ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин, центр Марьинки зачищен от противника, осталась небольшая часть города, где могут находиться украинские войска.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715840.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Уничтожение опорного пункта с наемниками под Марьинкой Российские военные уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой, передает корреспондент РИА Новости. Центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, рассказал сегодня Пушилин. 2022-12-19T15:15 true PT0M25S

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, петровский район