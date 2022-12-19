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"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html
"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой - РИА Новости, 19.12.2022
"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
Группа "Викинг" Западного военного округа обнаружила и уничтожила опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:15
2022-12-19T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа обнаружила и уничтожила опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой, сообщил корреспондент РИА Новости. На кадрах с БПЛА, имеющихся в распоряжении агентства, видно, как наносится удар по зданию, в котором находилось до роты боевиков. Атака с применением противотанковой управляемой ракеты привела к серьезному пожару, вызванному, вероятно, возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов. Видео с беспилотника опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположен укрепрайон украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.Как заявил ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин, центр Марьинки зачищен от противника, осталась небольшая часть города, где могут находиться украинские войска.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715840.html
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донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение опорного пункта с наемниками под Марьинкой
Российские военные уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой, передает корреспондент РИА Новости. Центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, рассказал сегодня Пушилин.
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район
15:15 19.12.2022 (обновлено: 16:38 19.12.2022)
 
"Викинги" из ЗВО уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой

Группа "Викинг" нашла и уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа обнаружила и уничтожила опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой, сообщил корреспондент РИА Новости.
На кадрах с БПЛА, имеющихся в распоряжении агентства, видно, как наносится удар по зданию, в котором находилось до роты боевиков.
Атака с применением противотанковой управляемой ракеты привела к серьезному пожару, вызванному, вероятно, возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов.
Видео с беспилотника опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположен укрепрайон украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Как заявил ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин, центр Марьинки зачищен от противника, осталась небольшая часть города, где могут находиться украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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