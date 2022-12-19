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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715488.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 19.12.2022
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:31
2022-12-19T15:58
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря.За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 130 военнослужащих, два танка, по три боевые бронированные машины и автомобиля.В министерстве рассказали о ситуации на других участках в зоне специальной военной операции.Купянское направлениеРоссийская артиллерия нанесла массированный удар по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике. Уничтожено:Краснолиманское направлениеРоссийским военным удалось уничтожить четыре украинские диверсионные группы неподалеку от Розовки в ЛНР.Удары артиллерии поразили украинские цели в районе Стельмаховки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.Потери ВСУ на этом участке линии соприкосновения составили:Южнодонецкое направление Вооруженные силы пресекли попытки ротных тактических групп 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ атаковать возле Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР.В районе Никольского ликвидированы две диверсионные группы противника.Российская ПВО за минувшие сутки сбила восемь украинских беспилотников, перехватила шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
донецкая народная республика
донбасс
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Минобороны РФ о взятых рубежах на Донецком направлении
Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря.
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россия, безопасность, донецкая народная республика, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:31 19.12.2022 (обновлено: 15:58 19.12.2022)
 
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря.
"Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 130 военнослужащих, два танка, по три боевые бронированные машины и автомобиля.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках в зоне специальной военной операции.
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Российские военные зачистили центр Марьинки от украинских войск

Купянское направление

Российская артиллерия нанесла массированный удар по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике. Уничтожено:
  • более 20 украинских военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • два автомобиля.
Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:39Специальная военная операция на Украине
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

Краснолиманское направление

Российским военным удалось уничтожить четыре украинские диверсионные группы неподалеку от Розовки в ЛНР.
Удары артиллерии поразили украинские цели в районе Стельмаховки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ на этом участке линии соприкосновения составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
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18 декабря, 16:25Специальная военная операция на Украине
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Южнодонецкое направление

Вооруженные силы пресекли попытки ротных тактических групп 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ атаковать возле Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР.

В районе Никольского ликвидированы две диверсионные группы противника.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа", — уточнили в Минобороны.
Российская ПВО за минувшие сутки сбила восемь украинских беспилотников, перехватила шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 декабря, 16:30Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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