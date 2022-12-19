https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715488.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 19.12.2022

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:31

2022-12-19T13:31

2022-12-19T15:58

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

владимир путин

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря.За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 130 военнослужащих, два танка, по три боевые бронированные машины и автомобиля.В министерстве рассказали о ситуации на других участках в зоне специальной военной операции.Купянское направлениеРоссийская артиллерия нанесла массированный удар по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике. Уничтожено:Краснолиманское направлениеРоссийским военным удалось уничтожить четыре украинские диверсионные группы неподалеку от Розовки в ЛНР.Удары артиллерии поразили украинские цели в районе Стельмаховки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.Потери ВСУ на этом участке линии соприкосновения составили:Южнодонецкое направление Вооруженные силы пресекли попытки ротных тактических групп 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ атаковать возле Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР.В районе Никольского ликвидированы две диверсионные группы противника.Российская ПВО за минувшие сутки сбила восемь украинских беспилотников, перехватила шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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россия

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харьковская область

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2022

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о взятых рубежах на Донецком направлении Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря. 2022-12-19T13:31 true PT3M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область