13:31 19.12.2022 (обновлено: 15:58 19.12.2022)
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 19 декабря.
"Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 130 военнослужащих, два танка, по три боевые бронированные машины и автомобиля.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках в зоне специальной военной операции.
Купянское направление
Российская артиллерия нанесла массированный удар по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике. Уничтожено:
- —более 20 украинских военнослужащих;
- —боевая машина пехоты;
- —два автомобиля.
Краснолиманское направление
Российским военным удалось уничтожить четыре украинские диверсионные группы неподалеку от Розовки в ЛНР.
Удары артиллерии поразили украинские цели в районе Стельмаховки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ на этом участке линии соприкосновения составили:
- —до 70 военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —два пикапа.
Южнодонецкое направление
Вооруженные силы пресекли попытки ротных тактических групп 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ атаковать возле Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР.
В районе Никольского ликвидированы две диверсионные группы противника.
В районе Никольского ликвидированы две диверсионные группы противника.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа", — уточнили в Минобороны.
Российская ПВО за минувшие сутки сбила восемь украинских беспилотников, перехватила шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.