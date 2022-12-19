https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839663082.html
Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2022
Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Украинские войска на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков запорожского направления, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:43
2022-12-19T10:43
2022-12-19T11:18
специальная военная операция на украине
валерий залужный
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 дек – РИА Новости. Украинские войска на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков запорожского направления, сообщил журналистам командир подразделения мобилизованных жителей Кубани. "Противник активных наступательных действий не проводит. Но периодически огрызается – минометные обстрелы. Мы к этому готовы", - сказал он. На прошлой неделе главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что захват Мелитополя дал бы полный огневой контроль сухопутного коридора и возможность обстреливать Крымский перешеек, в том числе из американских РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20221218/drg-1839586818.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"До седьмого пота". Мобилизованные бойцы о занятиях по тактической подготовке
"До посинения, до автоматизма, до седьмого пота" – мобилизованные бойцы ВС РФ ежедневно проходят занятия по тактической подготовке находясь на боевых позициях.
2022-12-19T10:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий залужный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, Безопасность
10:43 19.12.2022 (обновлено: 11:18 19.12.2022)
Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский командир: ВСУ не ведут активных действий на Запорожском направлении