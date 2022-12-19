https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839663082.html

Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2022

Российский командир рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Украинские войска на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков запорожского направления, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:43

2022-12-19T10:43

2022-12-19T11:18

специальная военная операция на украине

валерий залужный

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 дек – РИА Новости. Украинские войска на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков запорожского направления, сообщил журналистам командир подразделения мобилизованных жителей Кубани. "Противник активных наступательных действий не проводит. Но периодически огрызается – минометные обстрелы. Мы к этому готовы", - сказал он. На прошлой неделе главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что захват Мелитополя дал бы полный огневой контроль сухопутного коридора и возможность обстреливать Крымский перешеек, в том числе из американских РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20221218/drg-1839586818.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"До седьмого пота". Мобилизованные бойцы о занятиях по тактической подготовке "До посинения, до автоматизма, до седьмого пота" – мобилизованные бойцы ВС РФ ежедневно проходят занятия по тактической подготовке находясь на боевых позициях. 2022-12-19T10:43 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий залужный, безопасность