https://ria.ru/20221219/soyuz-1839780673.html

"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов

"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов - РИА Новости, 19.12.2022

"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов

Корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии, заявил журналистам в понедельник гендиректор... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:53

2022-12-19T16:53

2022-12-19T16:53

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

сергей крикалев

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца этого года он, скорее всего, не состоится. Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сегодня сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.

https://ria.ru/20221219/soyuz-1839776833.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)