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"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
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"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов
"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов - РИА Новости, 19.12.2022
"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов
Корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии, заявил журналистам в понедельник гендиректор... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:53
2022-12-19T16:53
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роскосмос
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца этого года он, скорее всего, не состоится. Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сегодня сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, Земля, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
16:53 19.12.2022
 
"Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии, заявил Борисов

Гендиректор "Роскосмоса" Борисов: "Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22"
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Температура стабилизирована и не поднималась больше 30 градусов. Все эти спекуляции, что поднималось больше 50 – этого не было. Сейчас сам аппарат "Союз МС-22" находится в работоспособном состоянии", - сказал он.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца этого года он, скорее всего, не состоится.
Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости ранее сегодня сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Сергей КрикалевЗемляРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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