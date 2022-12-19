Корабль на замену "Союз МС-22" могут подготовить к 19 февраля
Борисов: при необходимости корабль на замену "Союз МС-22" подготовят к пуску к 19 февраля
© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз"
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Резервный корабль, который, если понадобится, сможет вернуть с МКС экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения, будет подготовлен к пуску к 19 февраля 2023 года, а не 16 марта, как планировалось ранее, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то конечно, у нас есть запасной вариант, у нас подготовлен будет корабль быстрее, вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля, он уже находится на космодроме Байконур, проходит все проверки", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.
Экипажи с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Как сообщил источника РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы.
Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
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